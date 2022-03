Israels statsminister kaster seg inn i Ukraina-diplomatiet

Den israelske statsministeren Naftali Bennett møtte lørdag Vladimir Putin for å diskutere «krisen i Ukraina». Etterpå snakket han med Volodymyr Zelenskyj.

Israels statsminister Naftali Bennett reiste lørdag til Moskva og snakket med president Vladimir Putin i tre timer. Dette bildet er fra et tidligere møte mellom de to.

Bennett koordinerer innsatsen i krisen med USA, Frankrike og Tyskland, opplyser en israelsk tjenestemann til nyhetsbyrået Reuters.

– Statsminister Naftali Bennett snakket nylig med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, etter møtet med Russlands president Vladimir Putin, sier en talsperson for Bennett ifølge NTB.

Den israelske statsministeren var lørdag kveld på vei til Berlin for å møte sin tyske kollega Olaf Scholz.

Møtet mellom Bennett og Putin skal ha vart i om lag to og en halv time.

Israel har de siste dagene vokst frem som en mulig megler i krigen mellom Russland og Ukraina, takket være tette bånd til begge landene. Israel har heller ikke gått til noen sanksjonsskritt mot Russland, noe som har høstet kritikk fra USA.

Naftali Bennett møtte Vladimir Putin i Sotsji 22. oktober i fjor. Nå har de møtt hverandre igjen i Moskva.

Koordinerer med flere andre land

Frankrikes president Emmanuel Macron snakket med Bennett før han fløy til Moskva. Hensikten var å informere den israelske statsministeren om hva som skjedde da Macron snakket med Putin sist, opplyser det franske presidentpalasset ifølge Reuters.

– De vil holde kontakt. Målet er å oppnå en våpenhvile. Det koordineres med Tysklands kansler Olaf Scholz, opplyser en person ved presidentens kontor.

Israel har etter anmodning fra Zelenskyj tilbudt seg å megle i konflikten mellom Russland og Ukraina, selv om israelske myndigheter tidligere har advart mot å ha forvente noe gjennombrudd.

Bennetts møte med Putin varte i tre timer. Han tok sa også opp situasjonen til det store jødiske samfunnet i Ukraina, som også ha blitt ofre for krigen.

De to lederne snakket også om andre saker som omfatter stormaktene, inkludert Russland og Iran om en mulig gjenoppliving av atomavtalen fra 2015.

President Putin tok seg lørdag også tid til å møte kvinnelige ansatte fra flyselskapet Aeroflot.

Komplisert forhold til Russland

Russia mente lørdag at Vestens sanksjoner mot Russland er blitt et hinder for en atomavtale med Iran. Israel motsetter seg enhver gjenoppliving av atomavtalen.

Israel, som er en nær alliert av USA, har fordømt den russiske invasjonen og gitt uttrykk for solidaritet med Kyiv. De har også sendt humanitær hjelp til Ukraina. De har sagt at de vil opprettholde kommunikasjon med Moskva i håp om få en slutt på krisen. Mange av Israels innbyggere stammer opprinnelig fra land som var med i det tidligere Sovjetunionen.

Israelerne må ta hensyn til at Moskva gir militær støtte til president Bashar al-Assad i nabolandet Syria, der Israel ofte gjennomfører angrep på mål tilknyttet Iran og libanesiske Hizbollah.

Kontakt med Moskva forhindrer at Russland og Israel skyter på hverandre i Syria ved et uhell.

Bennett har med seg sin Ukraina-fødte husminister Zeev Elkin. Elkin har ved tidligere anledninger vært med tidligere statsminister Benjamin Netanyahu for å oversette under møtene med Putin.