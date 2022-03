Dette skjedde på krigens 13. dag

USAs president Joe Biden forbyr import at russisk olje og gass.

Det ble ikke meldt om store endringer i frontlinjene tirsdag. Røde Kors fikk evakuert sivile fra byen Sumy, men ikke fra den beleirede havnebyen Mariupol, der en stor sivilbefolkning fortsatt er sperret inne.

USAs president Joe Biden har forbudt russisk olje og gass. EU vil også kutte ned to tredjedeler av gassleveransene fra Russland i løpet av året.

1. Våpenhvilen holdt

Tirsdag ble flere hundre mennesker evakuert fra byen Sumy, nordøst i Ukraina. Byen har vært under tungt bombardement i flere dager, og den humanitære situasjonen er akutt. Ukraina og Russland har også tidligere forsøkt å bli enige om å evakuere folk fra byen, uten å lykkes.

Tirsdag klarte likevel hundrevis av mennesker å ta seg ut av byen, gjennom en såkalt humanitær korridor. Korridoren ble ikke beskutt, og kolonner av sivile kjøretøy kunne ta seg trygt til Poltava, lenger sør i Ukraina.

Evakueringen skjedde i regi av Røde Kors. I tillegg ble omtrent 700 indiske studenter evakuert i regi av den indiske ambassaden i Ukraina. Det forteller det indiske utenriksdepartementet til The New York Times.

2. USA forbyr russisk olje og gass

USAs president Joe Biden har forbudt import av russisk olje og gass til USA.

Det vil etter alt å dømme presse oljeprisen mye opp. Det norske analyseselskapet Rystad Energy mener oljeprisen kan bli så høy som 200 dollar fatet, ifølge Reuters. Det er dobbelt så mye som oljeprisen var før Russland invaderte Ukraina. Da kostet et fat olje 97 dollar.

Storbritannia følger etter og forbyr russisk olje, men ikke gass. Det gjør heller ikke EU.

3. EU vil kutte mesteparten av russisk gass

EU vil kutte mesteparten av russisk gass. I løpet av året skal importen fra Russland kuttes med to tredjedeler. Det vil ha store konsekvenser for energimarkedene i Europa. Russland står vanligvis for rundt 40 prosent av gassen som Europa importerer og omtrent 30 prosent av oljen.

Det skjer etter at Tyskland har advart sterkt mot å kutte gassimporten fullstendig.

Samtidig truer Russland med å gjøre nettopp det. Den russiske visestatsministeren Alexander Novak sa til russisk statsfjernsyn at Russland kan kutte gassforsyningene fullstendig. Det vil ha katastrofale konsekvenser, sa Novak.

4. USA: Flere tusen russiske soldater er drept

Mellom 2.000 og 4.000 russiske soldater er drept så langt i krigen, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet. Det kom frem i en høring i den amerikanske kongressen tirsdag.

Tallet er langt høyere enn det Russland selv hevder. Men tallet er også mye lavere enn det Ukraina påstår. Russiske myndigheter hevder at rundt 600 russiske soldater er drept. På den andre siden mener ukrainske myndigheter at mer enn 12.000 russiske soldater er drept.

Under høringen kom det også frem at USAs etterretningstjenester hjelper Ukraina med etterretning om russiske styrker. Det fortalte etterretningsdirektør Avril D. Haines. Haines mente at Russlands president Vladimir Putin vil forsøke å «slite ned» det ukrainske forsvaret, og at de neste ukene vil bli stygge.

5. Xi oppfordrer til forhandlinger

Den kinesiske presidenten Xi Jinping støtter europeiske forsøk på fredssamtaler. Xi snakket tirsdag med den tyske kansleren Olaf Scholz og den franske presidenten Emmanuel Macron.

De tre statslederne ble enige om å få inn humanitær hjelp til Ukraina.

Litt senere på dagen sa Xi i en tale at han oppfordret de krigende partene til «maksimal tilbakeholdenhet». Han sa også at «det smerter å se at krigens flammer blusser opp igjen i Europa». Det skriver Reuters.