Dette skjedde i Ukraina i natt: Zelenskyj sier Russland stanset humanitær kolonne ved Mariupol

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklager russiske styrker for å ha stanset en humanitær kolonne to mil utenfor byen Mariupol.

Satellittbilder viser brennende og utbombede bygg i Mariupol tirsdag. President Volodymyr Zelenskyj hevder Russland hindret en humanitær kolonne fra å forlate byen.

Zelenskyj sier at rundt 100.000 av innbyggerne i Mariupol fortsatt er i byen, som stadig rammes av russiske angrep.

– De er der i umenneskelige forhold. Ingen mat, uten vann, uten medisiner. Konstante artilleriangrep, konstante bombeangrep, sa Zelenskyj i sin daglige tale tirsdag kveld, skriver BBC.

Statsansatte og bussjåfører skal ha blitt tatt til fange da Russland stanset den humanitære kolonnen.

Forhandlingene går trådt

Samtidig som Mariupol stadig er under angrep, fortsetter forhandlingene mellom Ukraina og Russland. Men det er lite fremgang, ifølge Zelenskyj.

– Vi fortsetter å jobbe på flere nivåer for å sikre oss at Russland blir overbevist om at dette er en avskyelig krig som må stanses, sa Zelenskyj tirsdag, ifølge CNN.

– Vi fortsetter med våre vanskelige forhandlinger. Det er utfordrende, noen ganger skandaløst.

Blinken og Stoltenberg diskuterte avskrekking

Tirsdag hadde USAs utenriksminister Antony Blinken samtaler med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Det skjedde før Nato-toppmøtet denne uken.

De to diskutere Natos forsvar og evne til avskrekking, tvitret Blinken.

– Nato-ledere vil møtes denne uken for å understreke vår støtte til Ukrainas suverenitet, territorielle integritet og forpliktelsen til Natos kollektive forsvar, skriver Blinken.

Nato har innkalt til ekstraordinært toppmøte i Brussel torsdag. Der står Russlands invasjon av Ukraina på dagsordenen.

USA sier Russland har mistet 10 prosent av styrkene sine

Før invasjonen 24. februar hadde Russland samlet 150.000 soldater, fly, artilleri, stridsvogner og andre våpen langs grensen mot Ukraina, anslo USA.

– For første gang kan det være at de er litt under 90 prosent. Det sa en amerikansk tjenesteperson i et møte med amerikanske journalister, som det amerikanske forsvarsdepartementet har publisert.

Det ble ikke lagt frem bevis for påstanden. Videre ble det hevdet at den russiske invasjonen lider av store logistikkproblemer og problemer med moralen, skriver The Guardian.

En kvinne går forbi sandsekker og betongklosser satt i byen Odesa sør i Ukraina tirsdag.

Russland mener at invasjonen går etter planen

Russlands president Vladimir Putin har ikke nådd målene sine i Ukraina «ennå», men invasjonen går etter planen. Det sa talsmann for Russlands regjering Dmitrij Peskov til CNN.

– Det er en alvorlig operasjon med alvorlige hensikter, sa Peskov.

Han sa videre at ett av målene med Russlands såkalte «spesialoperasjon» i nabolandet er å «kvitte seg med Ukrainas militære potensial».

Han hevdet at russiske styrker retter angrep kun mot militære mål og ikke sivile. Peskov anklaget også «nasjonalistiske regimenter» for å bruke sivile som skjold, noe som fører til at sivile blir drept i krigen.

