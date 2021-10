I snart en måned har utmagrede hunder vært fanget mellom lavastrømmer. Droneselskap vil bryte loven for å redde dem.

Vulkanutbruddet på La Palma har tirsdag pågått én måned. Og det ser ikke ut til at utbruddet vil stoppe med det første.

Vulkanen Cumbre Vieja kommer stadig med nye utbrudd. Snart en måned etter at det startet.

I går 23:36

Natt til mandag fortsatte lavaen å sprute ut av vulkanen Cumbre Vieja på La Palma på Kanariøyene. Allerede har lava som har strømmet til sjøen skapt en ny halvøy på omtrent 36 hektar.

De nye lavastrømmene nærmer seg nå havet igjen på et annet sted, og vil mest sannsynlig skape nye halvøyer. Det betyr på sikt at kartet over øya må lages på nytt. Men hvor endret det blir, vet man ennå ikke.

Lavaen har ødelagt alt på sin vei mot havet. Veier, åkre og hus er gått tapt, og også dette vil måtte tegnes på nytt på kartet.

Ingen mennesker skal ha kommet til skade, men rundt 7000 personer er evakuert. De fikk beskjed om å ta med seg sine viktigste egendeler og dra til andre siden av øya.

Hunder fanget mellom lavastrømmer

Selv om menneskene rakk å evakuere, er ikke det situasjonen for alle dyr i området. Nye dronevideoer fra området viser utmagrede hunder som nå har gått opp mot en måned uten ordentlig tilgang på mat og vann.

Minst én av dem er død, skriver El Pais.

I en dronevideo ser man flere hunder som er fanget i et område mennesker ikke kommer seg inn til.

Hundene er fanget mellom lavastrømmer, og dermed er det umulig for redningsmannskap å komme seg inn i området de befinner seg.

En video sluppet av lokale myndigheter viser at det dreier seg om flere hunder som nå oppholder seg i det askebelagte landskapet. Fra droner er det sluppet ned mat og vann til dem.

Vil hente hunder med droner

Mandag ankom representanter fra droneselskapet Aerocámaras øya. De spesialiserer seg på å fly større droner som frakter tung last til skip.

De ønsker nå å bruke dronene sine til å plukke opp hundene og hente dem ut av området.

– Dette er aldri forsøkt før noen sted i verden. Men det er enten det, eller å la dem dø, sier daglig leder i Aerocámaras Jaime Pereira til El Pais.

Selskapet vil «fange» hundene ved hjelp av å bruke hundemat som åte inne i et nett. Når hunden går inn i nettet for å spise, vil dronen raskt fange den i nettet og frakte hunden ut av området. I hvert fall etter planen.

– Hvis det oppstår problemer, har vi utviklet et system som raskt gjør at vi kan slippe hunden tilbake på bakken, sier Pereira.

For å få hundene i sikkerhet. må de klare å frakte dem i 450 meter i luftlinje.

forrige







fullskjerm neste Lavaen strømmer ut av Cumbre Vieja på La Palma 1 av 3 Foto: SERGIO PEREZ / REUTERS / NTB

Har søkt om å bryte loven

Men som om selve operasjonen ikke er vanskelig nok, er det også et annet problem:

Å frakte mennesker eller dyr med droner, er ulovlig etter spansk lovgivning.

Men Pereira sier de har sendt alle nødvendige dokumenter for å kunne unngå loven til de nødvendige styresmakter.

Om alt går etter planen, vil Aerocámaras forsøke å få hundene ut av vulkanområdet allerede i løpet av mandag, skriver El Pais.

Nytt jordskjelv mandag

– Det er ingen tegn til at utbruddet er på vei til å gi seg, selv om det er ønsket til oss alle, sa president på Kanariøyene Angel Victor Torres i helgen.

Også mandag er det registrert nye jordskjelv på øya, som igjen kan føre til ytterligere utbrudd.

Sist det var vulkanutbrudd på La Palma, var i 1971.