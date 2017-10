Listen over kvinner som har stått fram og anklaget den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein (65) for seksuell trakassering, voldtekt og andre seksuelle overgrep, blir stadig lengre.

Søndag gikk Metropolitan Police i London ut i mediene og meldte at en kvinne hadde anmeldt tre tilfeller av seksuelle overgrep i perioden 2010 til 2015. London-politiet nevnte ikke Weinstein som mistenkt i sin uttalelse, men de opplyste at saken gjelder den samme mannen som ble anmeldt for overgrep sist onsdag.

Det er kjent i offentligheten i England at dette dreier seg om Weinstein. Begge sakene blir etterforsket av Scotland Yard.

Nær samtidig som at politiet kom med sin uttalelse søndag, ble Weinstein også gjenstand for to separate anklager om voldtekt i mediene. Skuespilleren Lysette Anthony gikk søndag ut i avisen Sunday Times og hevdet at Weinstein voldtok henne i hennes hjem i London på slutten av 80-tallet. I tillegg sto en tidligere ansatt i produksjonsselskapet Miramax fram med en anklage om at Weinstein skal ha voldtatt henne på 90-tallet, skriver The Guardian.

Den mektige filmprodusenten har tidligere benektet enhver anklage om seksuelle handlinger uten samtykke.