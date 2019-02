Avis: Gruveselskap i Brasil kjente til risiko ved jordskred

Hittil er 115 personer bekreftet døde etter at en demning brast og begravde deler av byen Brumadinho i gjørme. 248 mennesker er fortsatt savnet etter ulykken, men det er lite håp om å finne noen av dem i live.

Beredskapsplanene til Vale, selskapet som eier gruven, avdekket at et kontor og en restaurant en kilometer unna demning lå utsatt til dersom demningen skulle briste, skriver avisen Folha de São Paulo. Mange av dem som mistet livet, spiste lunsj på den aktuelle restauranten da gjørmebølgen tok dem, ifølge avisen.

Leirskredet som ble utløst da demningen brast, ødela flere av sirenene som skulle varslet de ansatte om ulykken, og en rømningsvei selskapet hadde beskrevet som trygg, ble sperret av gjørmen. Minst to ansatte med ansvar for å varsle om ulykker døde.

Avisen beskylder Vale for å undervurdere farene ved et demningsbrudd. Selskapet svarer på sin side at alle deres demninger har beredskapsplaner basert på tekniske undersøkelser og hypotetiske situasjoner ved et eventuelt brudd.

– Demningen hadde alle relevante stabiliseringssertifikater og ble sjekket jevnlig av eksterne, uavhengige firmaer. Det var inspeksjoner to ganger i uken, heter det i uttalelse fra gruveselskapet fredag.

Gruvegiganten Vale var også involvert da Samarco-demningen brast i samme region 2015. Vale var en av to eiere, Australske BHP Billiton var den andre.

Ulykken førte til at 19 personer døde og hundrevis ble hjemløse, i det som regnes som Brasils verste miljøkatastrofe.