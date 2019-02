Trumps kandidat til USAs FN-ambassadør trekker seg

Den tidligere reporteren for Fox News, som i dag er talskvinne for USAs utenriksdepartement, kunngjorde lørdag at hun ikke lenger er aktuell for ambassadørposten.

– De siste to månedene har vært krevende for min familie, og derfor er det i min families beste interesse at jeg trekker meg, sier Nauert i en uttalelse.

«-Strålende støttespiller»

Nauert ble nominert av president Donald Trump, som hyllet henne da han kunngjorde hennes kandidatur:

Presidenten sa hun har vært «en støttespiller lenge – virkelig strålende». Kritikere har vært skeptiske til hennes manglene utenrikspolitiske erfaring før hun ble talskvinne for utenriksdepartementet for to år siden.

48-åringen kom til departementet fra jobben som nyhetsanker for Fox News. Til reportere har Trump beskrevet Nauert som «veldig talentfull» og «veldig smart». Før hun startet i Fox News jobbet hun to år i ABC News.

Nauert vakte reaksjoner da hun trakk fram D-dagen – de alliertes landgang i det nazi-okkuperte Frankrike i 1944 – i en kommentar om det «sterke forholdet» mellom USA og Tyskland.