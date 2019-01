Selskapet ble holdt hjemme i Jacob Rees-Moggs staselige London-residens, bare en kort spasertur fra Det britiske parlamentet.

På invitasjonslisten sto opprørerne i Det konservative partiet. De som mener britene må komme seg ut av EU uten noen avtale. De som stilte mistillitsforslag og forsøkte å kaste Theresa May i desember.

Og de som påførte henne det mest smertelige nederlaget noen britisk statsminister har opplevd i moderne historie.

Mandag gjør Theresa May et nytt forsøk på å få brexitavtalen igjennom i Parlamentet. Da kan Jacob Rees-Mogg nok en gang vende henne ryggen.

– Et møte med vin

Jacob Rees-Mogg (49) leder denne euroskeptiske gruppen i Det konservative partiet, kalt The European Research Group. Rives det konservative partiet i filler, er det ingen som lurer på hvem som bidro til elendigheten: Jacob Rees-Mogg.

– Var det ikke litt upassende å invitere til champagnefest etter det historiske nederlaget i parlamentet tirsdag?

– Vel, det var kanskje ikke et party. Snarere et møte med vinservering. Vi ønsket å markere denne milepælen og oppsummere prosessen, sier Jacob Rees-Mogg.

Aftenposten treffer Rees-Mogg dagen derpå. Han kommer direkte fra avstemningen i Underhuset til et lukket møte på Kings College i London.

Denne kvelden stemte han «rett». Theresa May overlevde mistillitsforslaget fra opposisjonen.

En popstjerne fra forrige århundre

Jacob Rees-Mogg ankommer møtet med egen privatsjåfør. To dørvakter tar imot. Dette er hans drømmearena: Intime møter med politiske nerder og unge konservative.

Men fascinasjonen for Rees-Mogg favner langt bredere. Før jul fylte han et av Londons største teatre, London Palladium. «An evening with Rees-Mogg» var utsolgt mange uker i forveien.

Den eksentriske overklassebriten er den ubestridte stjernen blant brexit-forkjemperne. Selv den hardtslående tabloiden Daily Express, som står så langt fra den britiske overklassen du kan komme, elsker ham. Avisen er den mest høyrevridde og EU-fiendtlige tabloiden, så Rees-Mogg lar seg seg ofte intervjue her.

Fakta: Dette er Jacob Rees-Mogg Parlamentsmedlem og leder for den euroskeptiske gruppen i det konservative partiet, European Research Group. Utdannet fra Eton, engelsk kostskole for kongelige og den britiske overklassen. Studerte historie i Oxford. Har i mange år drevet et investeringsselskap med kontorer i City i London og i Singapore. Er mangemillionær. Gift med Helena de Chair, arving og datter av rik adelsfamilie. Sønn av tidligere sjefredaktør i The Times, William Rees-Mogg.

Fakta: Seks kjappe til Rees-Mogg Møtet på Kings College ble avsluttet med fem kjappe spørsmål til Rees-Mogg: 1. Øl eller burgunder (vin)? Rees-Mogg: Burgunder 2. Beatles eller Rolling Stones? Rees-Mogg: Rolling Stones. Fordi min far engang ble berømt etter å ha fordømt fengslingen av Mick Jagger for narkotikamisbruk. (PS: faren var tidligere sjefredaktør i The Times) 3. Cheddar eller Camembert? Rees-Mogg: Cheddar? Nei, ærsj! Den billige landsbyosten. Det må bli Cambembert. 4. Oasis eller Blur? Rees-Mogg: Spørsmålet er «a blur» (uklart). (Rees-Mogg antyder at han ikke er helt oppdatert på rock fra 1990-tallet). 5. Boeuf Bourguignon eller Steak and Ale Pie? Rees-Mogg: Steak and Ale Pie. 6. Hvem blir de konservatives neste leder og statsminister? Rees-Mogg: Boris Jonhson.

– Jeg ser jo barna i helgene

Jacob Rees-Mogg har fått kallenavnet «det ærede medlem av det 18. århundre» på grunn av sin eksentriske stil, og han skryter av at han ikke har skiftet en bleie i hele sitt liv. Til tross for at han har seks barn. De fleste med latinske navn, som Sixtus Dominic Boniface Christopher og Alfred Wulfric Leyson Pius Mogg.

– Så hvor mange ganger har du kommet hjem og hjulpet til med kveldsstellet denne uken?

Rees-Mogg ser ikke ut til å ta seg nær av spørsmålet i det hele tatt.

– Vel, jeg så noen av barna i går kveld. Men kanskje to kvelder i uken. Men jeg ser dem mer i helgene, smiler han høflig.

– Du fremstår som en litt gammeldags far?

– Å ja. Jeg er en gammeldags far. Jeg er i grunnen gammeldags på alle mulige måter.

Vokste opp med kostskole og nanny

Jacob Rees-Mogg har selv vokst opp på kostskole og synes ikke det er det minste rart å se barna bare i helgene. Han har også vokst opp med nanny. For øvrig den samme som nå passer hans barn.

Fra kostskoletiden eksisterer et fantastisk bilde av Rees-Mogg.

Lille Jacob (10) sitter veloppdragent foran en pult på barnerommet. Han leser i Financial Times. I stolen bak ham ligger en haug med bamser. Han virker totalt uinteressert. For mens hans jevnaldrende spilte rugby og cricket, investerte Rees-Mogg i aksjer.

Han ble tidlig voksen, noe han fortalte om i en tale på de konservatives landsmøte for noen år tilbake: «Jeg beklager å måtte innrømme at jeg var ung en gang. Jeg var ikke særlig god til det, men teknisk sett var jeg en ungdom».

Barna i sin fars fotspor

Jacob Rees-Mogg er høfligheten selv. Veltalende, dannet og vennlig. Dressene er skreddersydd og kommer helt sikkert fra Savile Row i London, gaten hvor overklassen kjøper sine dresser.

Men i alt det erkebritiske finnes det også en modernitet. Rees-Mogg er konge i sosiale medier. Han tvitrer og legger ut bilder av barna.

Nylig la han ut denne lille videosnutten på Instagram. Her forsøker Rees-Mogg etter beste evne å instruere sønnen til å si «brexit!».

En utstrakt hånd fra de kompromissløse?

Brexitnederlaget tirsdag er historie. Nå jaktes det på nye allianser. For første gang strekker May ut en hånd til opposisjonen.

Mandag kommer hun tilbake til Underhuset med sin plan B.

–Dere har motarbeidet Theresa Mays avtale i to år. Nå er hennes avtale død, og det har oppstått en ny situasjon. Er tiden kommet til det dere også vil vurdere å endre posisjon?

– Vi er ikke uvillige til å diskutere, men vi mener Theresa May ser feil vei. Vi forstår ikke hvorfor hun ser mot Labour når den enkleste måten å få flertall på er å se mot oss og DUP (det nordiske støttepartiet). Dersom hun klarer å snu de 100 konservative representantene som stemte mot henne tirsdag, samt DUPs kandidater, så har hun jo flertall!

– Hvor hjelpsomme synes du selv dere har vært i å hjelpe Theresa May med å sikre Storbritannia en god avtale?

– Vi mener vi har bidratt konstruktivt. Så er jeg ikke sikker på at Theresa May vil mene det samme. Vi har rådet henne til å gå tilbake til den første Europa-talen hun holdt -Lancaster House-talen. Der ligger nøkkelen til et mulig flertall, mener Rees-Mogg.

«Norway Plus» er verre enn Mays avtale

– Når jeg sier at jeg kommer fra Norge vil alle snakke om Ole Gunnar Solskjær. Vil du ha et spørsmål om Manchester United og Solskjær?

– Hvem?

– Du er ikke interessert i fotball?

– Nei, men du må gjerne spørre meg om cricket.

– Der er nok jeg ganske blank, så her kommer et spørsmål om «Norway Plus». Hvis du måtte velge mellom Mays avtale og «Norway Plus». Hvilken er verst?

– Helt klart «Norway Plus». Den inneholder tre ting som er helt umulig for oss. For det første vil vi bli låst til EUs tollunion, uten mulighet til å inngå egne handelsavtaler. For det andre må vi godta fri innvandring.

– Og for det tredje vil vi bli underlagt EU-regler om finansielle tjenester. At et av verdens største finanssentrum, City i London, skulle underlegges slike regler er intet mindre enn galskap! nærmest fnyser Jacob Rees-Mogg.

For første gang denne kvelden mister han litt besinnelsen.

Lederkamp

Jacob Rees-Mogg blir nok aldri noen ny leder i Det konservative partiet. Men britiske kommentatorer advarer mot å undervurdere ham. Selv peker han på Boris Johnson på spørsmål om hvem som blir den neste lederen i det skadeskutte partiet.

Men Jacob Rees-Mogg kan fort bli en kingmaker.