Fire måneder etter valget, står Sverige fortsatt uten regjering, og fredag skal de to statsministerkandidatene Stefan Löfven (S) og Ulf Kristersson (M) fortelle talmann (stortingspresident) Andreas Norlén hvordan arbeidet med en ny regjering går.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT, har ikke Löfven og Kristersson ikke noe forhandlingsforslag å legge frem.

Før jul satte Andreas Norlén opp en tidsplan i et forsøk på å få opp tempoet i arbeidet: Hvis det ikke foreligger en statsministerkandidat med flertall bak seg før 23. januar, blir det utlyst nyvalg i Sverige.

Norléns deadline nærmer seg, og ifølge den svenske avisen, er det ikke bare tiden hans, men også tålmodigheten, som er i ferd med å ta slutt.

Hva som kommer ut av dagens telefonrapport, er imidlertid usikkert. Det er lagt lokk på all informasjon, både fra Moderaterne og Socialdemokraterna. Kristerssons og Lövfens pressetalspersoner sier ingenting om hva dagens budskap blir - eller om noe er forandret siden 28. desember, da de ga Norlén den siste statusen.

– Sensitive samtaler

I en SMS til Svenska Dagbladet (SvD) bekreftes det fra begge partier at det er «ført samtaler på ulike nivåer den siste uken, men at innholdet i disse ikke kan gjøres offentlig kjent.»

Jonas Hinnfors, professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet, tror i motsetning til TT at det nå faktisk pågår reelle forhandlinger.

Han sier til Svenska Dagbladet at samtalene som er ført de siste dagene er sensitive, at det er årsaken til tausheten.

– Da har det en egenverdi for alle parter å legge lokk på informasjonen. Følsomme spørsmål kan ikke diskuteres åpent. Hvis det skjer, kommer umiddelbart kritiske kommentarer fra ulikt hold, sier Hinnfors til Svenska Dagbladet (SvD).

Nyvalg senest 21. april

Alliansen, de fire borgerlige partiene Moderaterna (M) Kristdemokraterna, (KM) Centerpartiet (C) og Liberalerna (L) gikk til valg sammen 9 september i fjor.

Men høsten har vært preget av splittelse blant de fire partiene, og to av dem stemte ned Moderaternas leder Ulf Kristersson som statsminister. Årsaken er at han ville vært avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna og partiets leder Jimmie Åkesson.

Fakta: Viktige datoer fremover Lederne for de to største partiene, fungerende statsminister Stefan Löfven og Moderaternas Ulf Kristersson, har fått i oppgave av Riksdagens talmann (president) å prøve å finne en løsning på regjeringskrisen. 4. januar: Lövfen og Kristersson skal gi en telefonrapport til talmannen på telefonen. 10. januar: Talmannen treffer først Lövfen, så Kristersson i riksdagen. 14. januar skal talmannen etter planen foreslå en ny statsminister for Riksdagen. Da blir det ny statsministeravstemning 16. januar. Om en av kandidatene får grønt lys, blir det regjeringsdannelse. Men om statsministeravstemningen 16. januar mislykkes, blir det sendt inn et nytt forslag som skal stemmes over 23. januar. Blir det nei i den fjerde avstemningen, blir det automatisk nyvalg. 21. april er siste mulighet for nyvalg dersom alle statsministeravstemningene mislykkes. Kilde: Svenska Dagbladet

Men også Stefan Löfven ble nedstemt som statsminister etter valget, og om 12 dager, 16. januar, skjer altså den tredje statsministeravstemningen i Riksdagen. Om også denne mislykkes, kommer et fjerde forsøk 23. januar.

Blir det heller ikke da flertall for en kandidat, blir det nyvalg i Sverige, senest 21. april.

– Interessert i å ha S og M på tærne

Jonas Hinnfors tror at Centern og Liberalerna ligger i forhandlinger med både S og M, og sonderer ulike muligheter for en regjeringsløsning.

– C og L er nøkkelpartiene og mye handler om hvordan de agerer. Det er ikke så rart å ha doble forhandlinger, og ingen av dem har tydeligvis brutt sammen. Man kan anta at C og L har interesse av å ha både S og M på tærne, sier Jonas Hinnfors.

I en SMS til SvD skriver Centers partisekretær Michael Arthursson at «ansvaret for å få frem en regjeringsløsning først og fremst ligger hos statsministerkandidatene Ulf Kristersson og Stefan Löfven.

Jonas Hinnfors sier at trusselen om et nyvalg har vært fjernt for alle partiene, men nå er den mer reell enn noen gang.

– Tiden er i ferd med å renne ut om ikke noe snart skjer. Tidligere har talmannen gitt partiene tid, og de har kunne teste ut ulike konstellasjoner. Tidsskjemaet legger et ekstra press på partiene, og mislykkes de nå, få det store konsekvenser.