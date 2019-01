Mens Erna Solberg kan lykkes med en firepartiregjering, må svenskenes høyreleder håpe på mirakler.

Stockholm: Vinden er sur rundt Riksdagen i januar. Statsministerens kontor ligger et spydkast unna. Like nær på motsatt side er slottet, hvor kongen i sin juletale støttet at det tar tid å få fast statsminister på plass.

Snart braker det løs i thrilleren igjen. Ingen vet hvem som vinner statsministerduellen, men det vil være mest overraskende om det blir Moderaternas Ulf Kristersson. Både Kristersson og Socialdemokraternas Stefan Löfven kurtiserer Centerns partileder og nøkkelperson, Annie Lööf.

Taperstempel

Ulf Kristersson ble sparket som ungdomspartiets leder da senere statsminister Fredrik Reinfeldt utfordret ham i 1992. Syv år senere ville han bli partileder etter Carl Bildt, men ble ikke engang valgt inn i sentralstyret. Etter flere år i næringsliv og lokalpolitikk ble han statsråd hos Reinfeldt i 2010 og partileder høsten 2017.

Revansjen kunne blitt fullkommen etter valget 9. september, men han var for seierssikker:

– Nå skal Löfvens regjering gå av, utbasunerte Kristersson under valgvaken og varslet at de fire borgerlige partilederne skulle møtes allerede dagen etter for å gi Sverige en ny regjering. Siden har to av de fire forhandlet med Löfven. Det vil ikke være overraskende om Ulf Kristersson blir stående som valgets store taper, og det blir neppe noen trøst hvis tapet i praksis er utsatt til nå i januar.

Moderaterna er ikke hva partiet var under Reinfeldt. Både veksten og nedturen startet med ham. Alliansen har heller ikke troverdigheten fra da Reinfeldt banket Göran Persson i 2006. På flere områder har forutsetningene for å lykkes vært vanskelige, selv uten å nevne at Sverigedemokraterna splitter den borgerlige Alliansen innerst i sjelen.

Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Pisk og silkehansker

Löfven minner en del om Jern-Erna. Han var metallarbeidernes boss før partiet tok ham. Både han og Solberg trives i statsministerrollen og vet mye om hvordan de skal kombinere pisk og silkehansker. Der Solberg brukte abortsaken for å vinne blått flertall i KrF, virker Löfven åpen for å overkjøre sine LO-venner med å svelge f.eks. Annie Lööfs krav om borgerlig politikk for både arbeidsliv og boliger.

Solberg sa at de blideste vant valget i 2017. Det er tilsvarende vinnertakter rundt Löfvens ro og pragmatisme. Etter bruddet med Lööf i desember hørtes han ut som om de bare hadde tatt en pause. Kristersson virker mer irritert på Lööf. Han innser kanskje at hun får litt i pose og sekk med Löfven: både en del blå politikk og en mur mot innflytelse fra Sverigedemokraterna rundt regjeringsdannelsen.

Slipper Sverige omvalg?

Gro Harlem Brundtland fikk over ti år som statsminister og ble landsmoder fordi sentrumspartiene ikke ville samarbeide med Frp. Er sentrumspartier i Sverige i ferd med å gi sosialdemokraten Stefan Löfven en tilsvarende drahjelp?

Onsdag 16. januar kommer den tredje statsministeravstemningen. Blir ingen valgt da, blir den fjerde og siste avstemningen én uke senere. Senest 23. januar er det klart om svenskene slipper ekstravalg.

Odd Inge Skjævesland er journalist og forfatter.