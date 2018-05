– Vi er så lei. Putins regime ødelegger vår land, sier en ung russer til Aftenposten på Puskjinplassen i Moskva.

– Putin er en tyv! Han er ikke vår tsar, ropte demonstrantene.

Slagordene runget over Pusjkinplassen i Moskva, hvor tilhengere av Navalnyj ble holdt i sjakk av et stort antall opprørspoliti.

Kort tid etter slo det russiske sikkerhetspolitiet og begynte massearrestasjonene. Over halvparten av 1200 demonstrantene ble pågrepet på Pusjkinplassen og gatene rundt i Moskva.

Blant de arresterte var også opposisjonslederen Alexej Navalnyj.

TT NYHETSBYRÅN

Måtte stenge Moskvas hovedgate

Demonstrasjonene i Moskva gikk meget rolig for seg, inntil russisk sikkerhetspoliti løp inn i folkemengden og begynte å arrestere folk.

De fleste blir sluppet raskt ut etter en bot, mens Navalnyj og hans nærmeste får minst 10 dager i fengsel.

Ifølge politiet var det bare 1500 demonstranter. Andre observatører anslår tallet til 3000–4000.

Siden demonstrasjonen fant sted midt i Moskvas hovedgate, er det umulig å skille demonstrantene fra nysgjerrige og forbipasserende.

For å forhindre at demonstrantene kom ned til Kreml, valgte politiet til slutt å stenge Moskvas hovedgate.

Gina Grieg Riisnæs

Putin klar for seks nye år

Ved en av bussene som raskt ble fylt opp av arresterte demonstranter, sto sinte bestemødre:

– Hva er det dere gjør? Har Putin begynt å arrestere barn også, sa den ene kvinnen rasende.

I Saratov ble en 12 år gammel gutt arrestert, men sluppet fri etter en time i politiarresten.

Bakgrunnen for demonstrasjonene er at Putin mandag blir innsatt som Russlands president frem til 2024 i sin fjerde presidentperiode.

Per Anders Johansen

Putin vant presidentvalget i mars med om lag 77 prosent av stemmene.

Navalnyj ble arrestert kort tid etter at han ankom Pusjkinplassen i Moskva.

De de største russiske byene fra Vladivostok til Kaliningrad, arrangerte Navalnyjs tilhengere lørdag demonstrasjoner mot Putin.

Demonstrasjonen i Moskva ble erklært som ulovlig av politiet fordi Navalnyj ikke hadde fått tillatelse til å avholde den.

Gina Grieg Riisnæs

Samler færre demonstranter

Lørdagens demonstrasjoner viser at Navalnyj har etablert en politisk organisasjon med feste i de fleste store russiske byene, selv om han ble nektet å stille i presidentvalget.

Samtidig viser det relativt lave oppmøtet at Navalnyj ikke klarer å mobilisere like mange på gaten som for ett år siden.

Gina Grieg Riisnæs

Opposisjonen mot Putin er sterkt splittet, og Navalnyj har avvist å samarbeide med for eksempel Ksenia Sobtsjak. Putins popularitet er fortsatt meget høy blant russere flest.

Foran lørdagens demonstrasjoner ble mange Navalnyj-tilhengere ringt opp privat i følge Meduza.io, hvor en anonym mannsstemme advarte dem mot å gå ut på gaten.

Flere av hans hjelpere ble også arrestert på forhånd og nettsider ble stengt for å gjøre det vanskeligere å mobilisere tilhengerne.

Grupper av nasjonalistiske kosakker blandet seg også inn blant demonstrantene for å provosere dem.