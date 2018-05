Separatistleder valgt til ny leder for Catalonia

Quim Torra (55) ble valgt etter to runder med avstemning i regionalforsamlingen mandag.

Seieren var imidlertid svært knapp. 66 av representantene i den 135 seter store regionalforsamlingen stemte for Torra mens 65 stemte mot og fire avsto fra å stemme.

Catalonias ekspresident Carles Puigdemont foreslo for få dager siden nettopp Torra som sin etterfølger.

55-åringen er kjent som en brennende nasjonalist som ivrer sterkt for at Catalonia skal være uavhengig.

I forbindelse med valget av ny regionalpresident har han lovet at han fortsatt vil kjempe for å løsrive Catalonia fra Spania.

Omstridte uttalelser

Torra har gitt uttrykk for spanskfiendtlige holdninger som av politiske katalanske motstandere har blitt sett på som ekstreme og overlegne. Torra har blant annet påført seg spanjolers vrede ved å si at spanjoler «er bare i stand til å plyndre» og at de «har fjernet ordet «skam» fra sin ordbok».

– De gir ikke uttrykk for den katalanske identiteten vi streber etter. De er mer spanske, sa Torra en gang om den Barcelona-fødte basketballspilleren Pau Gasol og tennisstjernen Rafael Nadal. Sistnevnte er født på Mallorca, der man snakker en lokal dialekt av det katalanske språket.

I ettertid har Torra beklaget offentlig for sine fornærmelser mot spanjoler i artikler, intervjuer og innlegg i sosiale medier.

Xavier Domenech, leder for det katalanske venstrepartiet Catalunya en Comu Podem, mener Torra er feil mann til å lede regionens 7,5 millioner innbyggere, der flesteparten har en eller annen form for tilknytning til resten av Spania.

– 70 prosent av katalanerne føler seg også som spanjoler, sa Domenech mandag.

Grunnlovsstridig folkeavstemning

Puigdemont er fortsatt i Tyskland etter at han ble pågrepet der i mars som følge av en europeisk arrestordre utstedt fra Madrid. Spanske myndigheter har etterlyst ham.

Catalonia gjennomførte 1. oktober i fjor folkeavstemning om uavhengighet, til tross for at spanske myndigheter på forhånd gjorde det klart at en slik avstemning var grunnlovsstridig.

Folkeavstemningen ga flertall for løsrivelse, og regionforsamlingen fulgte senere opp med å erklære uavhengighet. Forsamlingen ble da avsatt av den spanske regjeringen, og det ble utstedt arrestordre på Puigdemont og andre katalanske ledere. De anklages for oppvigleri og opprør.

Torra sa i et intervju i 2011 at han håpet Spania vil bruke militærmakt for å stanse katalanernes forsøk på løsrivelse. På den måten vil Catalonia få internasjonal sympati, sa Torra.

Et så drastisk tiltak har ikke blitt nevnt av spanske myndigheter. Men statsminister Mariano Rajoy har advart om at han ikke vil nøle med å avsette enda en katalansk regjering dersom den bryter spansk lov.