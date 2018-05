– Russland vil definitivt oppnå suksess, sa president Vladimir Putin da han mandag ble innsatt som Russlands president frem til 2024.

Alt som kunne krype og gå i Russlands øverste maktelite, var mandag samlet i Kreml i Moskva for å se Putin ble innsatt som president for fjerde gang.

Blant de mest kjente utenlandske gjestene var Tysklands tidligere kansler og Gazprom-sjef Gerhard Schröder og den avdankede actionfilm-skuespilleren Steven Seagal.

Evgeny Biyatov, SPUTNIK /REUTERS / NTB scanpix

– For å nå et gjennombrudd er det nødvendig at alle innbyggere i landet innser sin rolle i å utvikle Russland. Dette gjelder ikke bare vanlige borgere, men også på alle nivåer hos myndighetene, sa presidenten.

Russere vil ha både Putin og reformer

Innsettelsen av Putin mandag kommer etter en overlegen valgseier 18. mars, fireårsdagen for annekteringen av Krim.

Men selv om 82 prosent av de spurte russerne sier de er fornøyd med Putins arbeid som president, viser flere målinger at russere flest nå forventer forandringer fra Putin.

Nesten 90 prosent sier at det er på tide med reformer i Russland, ifølge en måling fra målingsinstituttet VCIOM.

59 prosent går som langt som til å si at Russland trenger reformer på de fleste områder.

Hva er da grunnen til at et overveldende flertall av velgerne – 76 prosent – valgte Putin til president etter 18 år med makten?

De fleste spurte forklarer dette med at Putin har «gjenreist Russlands status som en respektert stormakt», ifølge en måling fra Levada-senteret.

SPUTNIK / Sputnik

Putin lover mange reformer

– Vi trenger gjennombrudd på alle sfærer i samfunnet, sa Putin i dagens innsettelsestale.

Russere flest kan regne med flere tøffe reformer som følge av at Russlands oljefond i praksis er nesten tomt.

Økt pensjonsalder: I dag er pensjonsalderen 55 for kvinner og 60 for menn. Dette har ikke Russland råd til lenger, mener Putins rådgivere.

Høyere skatt: Inntektsskatten er i dag 13 prosent. I Kreml ligger det nå et forslag på bordet om å øke den til 15.

Økt merverdiavgift: På en rekke varer og tjenester er det varslet høyere merverdiavgift.

Mandag gikk regjeringen til statsminister Dmitrij Medvedev av, men Putin varslet umiddelbart at han gjeninnsetter Medvedev som statsminister.

Det er imidlertid ventet flere endringer i regjeringen og resten av maktapparatet.

SPUTNIK / Sputnik

Putin vil ikke lenger kjøre Mercedes Maybach

En av nyhetene ved Putins presidentinnsettelse var hans nye, russiskproduserte limousin. Frem til i dag har Putin foretrukket Mercedes Maybach.

Sergei Bobylyov, Sputnik / REUTERS / NTB scanpix

Bilen som kjørte en snau kilometer i dag fra Putins kontor i senatsbygningen til Kremlpalasset, heter Cortege.

Cortege har kostet to milliarder kroner å utvikle, ifølge avisen Kommersant.

I summen inngår tilsammen 16 limousiner som den Føderale sikkerhetstjenesten skal få.

De kostbare prosjektet er et eksempel på en annen viktig side ved Putins politikk: Russland skal produsere varer selv i stedet for å importere.

De to milliardene skal på sikt også bidra til å utvikle et helt nytt russisk luksusbilmerke med passasjerbiler, crossover og minibusser.

Spørsmålet er om russiske oligarker og millionærer vil slutte å kjøpe Mercedes-er, Rolls-Royce-er, Bentley-er, Porsche-er og andre vestlige luksusbiler, som ellers dominerer bilparken til gjestene i Kreml i dag.

Sergei Bobylyov / Sputnik / AP / NTB scanpix

Putins lange gåtur gjennom korridorene

Hele presidentinnsettelsen ble overført på TV og var over på rundt 45 minutter.

TV-showet starter med at Putin sitter alene i skjorten på kontoret i senatsbygningen i Kreml. Etter å ha fått beskjed om at alle gjester er på plass, tar han på seg dressjakken og går.

Og går.

Det meste av TV-sendingen går Putin alene gjennom alle korridorene i sitt store kontorbygg.

Tanken er å bygge opp bildet av Putin som en landsfar alene i Kreml, høyt hevet over resten av det russiske maktapparatet som russere flest er meget kritiske til.