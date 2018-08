Svenske sosialdemokrater vil ha mobilpant

– Det er svært mange dimensjoner av dette. Det er kjempestore problemer med utvinning av metall, der mennesker stryker med i jakten på kobolt, og det er mye barnearbeid. Dessuten vet vi at det dumpes farlig elektronikkavfall i mange utviklingsland. Et pantesystem kan få kontroll på dette, sier partiets miljøpolitiske talsperson Åsa Westlund til Aftonbladet.

Socialdemokraterna skal nå utrede hvordan et pantesystem for mobiltelefoner kan utformes. Tanken er at pantesystemet skal håndteres av selgerne, og at det skal legges en pant på toppen av kjøpesummen når man kjøper ny mobil.