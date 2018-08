Da Donald Trump gikk på scenen i Tampa i Florida tidligere denne uken, ble han møtt av tilhengere med bokstaven Q på T-skjorten.

«Vi er Q» sto det på en plakat. «Der én går, går vi alle», sto det på en annen, der ordene formet bokstaven Q. I Pennsylvania torsdag preget også bokstaven publikums klær og plakater.

De viser til konspirasjonsteorien QAnon, som har fått mye oppmerksomhet etter Trumps siste massemøter.

Konspirasjonsteorier dukker opp med jevne mellomrom. Men QAnon omtales som noe nytt og større.

Tilhengerne sitter ikke lenger hver for seg bak datamaskinene sine. De er på vei ut i offentligheten.

Carlos Barria / Reuters / NTB scanpix

QAnon kjemper mot «den dype staten»

Q-en viser til en sikkerhetserklæring betegnet med samme bokstav. «Anon» står for «Anonymous», og brukes gjerne mellom brukere av nettforumet 4chan, der QAnon først dukket opp.

De tror på at mye av det oppsiktsvekkende Trump gjør, er en distraksjon for å avlede oppmerksomheten fra hans kamp mot «den dype staten».

«Den dype staten» refererer til et nettverk som konspirasjonsteoretikerne mener egentlig styrer landet. Nettverket skal være både kriminelt og satanistisk. Og Donald Trump er den eneste som kan knuse det, mener følgerne.

«Brødsmuler» ble lagt ut på nettforum

I likhet med mange andre fenomener som har sitt utspring i fora som 4chan, er det vanskelig å forklare helt nøyaktig hvordan QAnon ble så stort. Men det startet med en kommentar fra Trump selv.

5. oktober 2017 møter Trump pressen sammen med USAs forsvarsledelse. Han snur seg mot reporterne i rommet, peker mot generalene og admiralene, og sier:

– Vet dere hva dette betyr? Jeg vet ikke. Kanskje det er stille før stormen.

Noen uker senere legger en anonym bruker ut et innlegg på nettforumet 4chan.

En eller flere anonyme brukere påstår at de har Q-klarering. Den eller de, som bare kalles Q, sier også at de står nær Trump selv.

Q legger ut kryptiske innlegg som omtales som «brødsmuler». De har to mål: Å få ut sannheten til folket, og å beskytte landet fra «den dype staten».

Her refereres det også til «stormen», et hint til Trumps uttalelse.

Skjermdump/4chan

Vokste seg inn i offentligheten

Herfra har det vokst. Noen ganger får QAnon-konspirasjonene næring fra kjente personer, som TV-stjernen Roseanne Barr. Barr, som fikk sparken på grunn av rasisme tidligere i år, har lagt ut Twitter-meldinger om QAnon.

På Fox News snakkes det hele tiden om «den dype staten», et begrep Trump selv også bruker. Kjente personligheter som Sean Hannity presenterer andre konspirasjonsteorier, men hverken presidenten eller hans allierte i de etablerte konservative mediene fremmer QAnon-teorien.

Q «treffer det riktige publikumet på det rette tidspunktet», sier professor Joseph Uscinski ved University of Miami til nyhetsbyrået AP. Han har skrevet bok om konspirasjonsteorier.

Flesteparten av QAnon-innleggene handler om «den dype staten», og temaene som tas opp har appell for mange folk som fra før allerede trodde på andre konspirasjonsteorier, fremholder han.

Matt Rourke / AP / NTB scanpix

Det vanskelig å vite hvor mange som faktisk tror på dette, og hvor mange som bare er med på det fordi de synes det er gøy eller for å skape forvirring og kaos. «The Great Awakening», en underside på nettforumet Reddit, har over 50.000 følgere. En twitter-konto med navnet QAnon76 har over 80.000 følgere.

– Jeg tror at dette faktisk er skikkelig farlig

QAnon-følgerne holder seg ikke bare til diskusjoner på nettet, som oppmøtet på Trumps massemøte i Tampa viste.

De har også begynt å være svært aktive i kontakten med flere journalister, skriver The Washington Post.

– Retorikken, engasjementet til dem som virkelig tror på det og en tilbøyelighet for vold, gjør at jeg tror at dette faktisk er skikkelig farlig, sier Sagaar Enjeti, som dekker Det hvite hus for det konservative nettstedet The Daily Caller til avisen.

Han er redd det bare er et spørsmål om tid før ytterliggående konspirasjonsmedier misbruker den åpne tilgangen pressen har i Det hvite hus og gjør noe drastisk.

Leah Millis / Reuters / NTB scanpix

Frykter vold

Det kan være grunn til å frykte voldelige konsekvenser av QAnon-bevegelsen. Mange av innleggene handler om «den store oppvåkningen» og at verden skal forandres.

En Youtube-video med navnet: «QAnon – Violence coming – Stay Vigilant» ble lagt ut i juli og delt på Reddit. Videoen er fjernet, men andre versjoner av videoen finnes ennå. I mars ble en annen QAnon-side på Reddit fjernet fordi det ble oppfordret til vold og delt konfidensiell informasjon.

Mange, blant andre nyhetspodkasten The Daily fra The New York Times, trekker også paralleller mellom QAnon og en annen konspirasjonsteori: Pizzagate.

Teorien florerte på ulike nettfora. Den påsto at en rekke kjendiser og politikere var med i en pedofiliring, blant dem var Hillary Clinton.

I 2016 møtte en mann med et halvautomatisk gevær opp i en pizzarestaurant i Washington for å etterforske «Pizzagate». Mange frykter at noe lignende – eller verre – kan skje som følge av QAnon.

Geværmannen som lot seg inspirere av «Pizzagate» snakker ut: – Jeg ville bare gjøre en god gjerning

Donald Trump selv har ikke kommentert QAnon, men hans talskvinne, Sarah Huckabee Sanders, fikk spørsmål om gruppen under en pressekonferanse nylig.

– Presidenten fordømmer alle grupper som egger opp til vold mot noen, og støtter i alle fall ikke grupper som fremmer den typen adferd, sa hun.