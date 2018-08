Ivanka Trump deler ikke farens syn på pressen

På et arrangement i regi av nettstedet Axios sa Ivanka Trump at hun flere ganger er blitt gjenstand for unøyaktig rapportering, men i motsetning til faren vil hun ikke stemple pressen som en folkefiende.

– Nei, jeg føler ikke av mediene er en folkefiende, sa hun.

Ivanka Trump sa også at hun er enig i at Trump-administrasjonen nådde et lavpunkt da den bestemte at migranter skulle skilles fra barna sine på grensen til Mexico.

Ifølge Trump er hun sterkt imot å skille familiemedlemmer fra hverandre, men hun mener samtidig at innvandring er «en utrolig komplisert sak».

Da krisen utspilte seg, skal hun ha bedt faren om å finne en løsning selv om hun forholdt seg taus i offentligheten.

På spørsmål om hva hun mener har vært det beste Trump-administrasjonen har gjort så langt, viste hun til benådningen av Alice Johnson, en kvinne som sonet en livstidsdom for narkotikaforbrytelser, og som realitystjernen Kim Kardashian har ført en kampanje for.

Ifølge Ivanka Trump var det å se Johnson forlate fengselet noe av det vakreste hun har opplevd noensinne.