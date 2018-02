Medier om FN-rapport: Nord-Korea hjelper Syria lage kjemiske våpen

Utstyret som skal ha blitt sendt fra det lukkede østasiatiske landet, inkluderte ventiler, rør og syrebestandige fliser, melder BBC. Ifølge en FN-rapport som ikke er offentliggjort ennå, står det også at nordkoreanske missileksperter er observert ved syriske våpenfabrikker, skriver New York Times.

Påstanden kommer samtidig som det rapporteres at syriske regjeringsstyrker har brukt klorgass som våpen, noe regjeringen avviser.

Sendingene fra Nord-Korea har inneholdt varme- og syrebestandige fliser, korrosjonsbestandige ventiler og termometre. Flisene sies å bli brukt i byggingen av anlegg for fremstilling av kjemiske våpen. Sent i 2016 og tidlig i 2017 kom det fem sendinger via et kinesisk handelsselskap, skriver Wall Street Journal. Disse skal være en del av titalls forsendelse over flere år.

Syrerne skal ha betalt Nord-Korea via en rekke stråselskaper. Nord-Korea er ilagt strenge internasjonale sanksjoner som følge av sitt atomvåpenprogram. Washington Post skal også ha sett rapporten, som er skrevet av FN-eksperter som vurderer hvorvidt Nord-Korea føyer seg etter sanksjonene.

I en offentlig tilgjengelig rapport fra 2017 skriver ekspertgruppen at den «gransker påstander om ulovlig samarbeid om kjemiske, ballistiske missiler og konvensjonelle våpen» mellom Syria og Nord-Korea.