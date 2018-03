Britiske myndigheter ber om ransakingsordre etter Facebook-avsløring

Tirsdag vil britiske tilsynsmyndigheter gå rettens vei for å søke om en ransakingsordre for å gjennomgå Cambridge Analyticas dataservere fordi selskapet ikke har vært samarbeidsvillig, melder AFP.

Forbrukerrådet om skandalen: – Dette har vi vært bekymret for lenge

Cambridge Analytica «avviser på det sterkeste» anklager om at det stjal opplysninger fra 50 millioner Facebook-profiler for å utarbeide en programvare som kunne forutsi og påvirke velgernes valg. Resultatene ble solgt til Trumps valgkamp, ifølge avisene New York Times og britiske Observer.

Facebook-aksjen falt 6,8 prosent på Wall Street mandag i kjølvannet av helgens avsløring i flere britiske og amerikanske medier.