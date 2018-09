Rundt 30 afghanske politifolk og soldater drept i nye Taliban-angrep

Angrepene begynte søndag kveld og fortsatte utover mandagen. De var rettet mot en rekke baser og kontrollposter bemannet av politifolk og soldater.

Det finnes ingen samlende, offisielle tall for hvor store tap de afghanske sikkerhetsstyrkene har, men observatører peker på at de har store vanskeligheter med å holde stand mot de islamistiske opprørerne uten utenlandsk hjelp.

Lokale myndigheter har så langt meldt om 17 drepte i Farah-provinsen vest i landet, fem i Badghis-provinsen i nordvest, fem i den nordlige Baghland-provinsen og tre i Wardak-provinsen sentralt i landet.

Det er også meldt om flere angrep andre steder i Farah-provinsen der det foreløpig ikke har kommet opplysninger om antall drepte og sårede.

Minst 42 Taliban-opprørere skal i tillegg være drept i kampene i Badghis og Baghlan.

I Baghlan melder provinsens politisjef, Ekramuddin Serih, at afghanske styrker fortsatt har kontroll over basen som ble angrepet, og at forsterkninger er på vei til distriktet.

Krigen i Afghanistan krevde i 2017 omkring 19.600 liv, ifølge Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Analytikere frykter at tallet kan bli enda høyere i år.