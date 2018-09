Tre personer truffet av skudd i København

Politiet i den danske hovedstaden rykket ut til Nørrebro fredag kveld etter meldinger om at det var løsnet skudd.

Litt over midnatt meldte politiet at en 19-åring er alvorlig skadd, men stabil, mens tilstanden til to utenforstående personer i 50-årene ikke er kritisk.

Ekstra Bladet melder at det ble løsnet mer enn ti skudd på stedet.

Skyteepisoden er den åttende i og omkring København den siste uka. Ifølge politiet er det oppgjør i gjengmiljøet som ligger bak flere av dem, inkludert episoden fredag kveld.

Politidirektøren i København, Anne Tønnes, opplyste tidligere i uka at de mange skyteepisodene skyldes en splittelse i en av byens gjenger.