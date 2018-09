SOHR: Russiske fly har bombet områder i Idlib

Jagerflyene skal tilhøre det russiske militæret og skal ha utført 30 angrep vest i Idlib tirsdag, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Talsmann for opprørsalliansen Den nasjonale frigjøringsfronten, Naji Mustapha, bekrefter at angrepene traff sju landsbyer i Idlib og to områder utenfor byen Hama. Det er foreløpig ikke blitt meldt om noen drepte eller sårede.

Idlib er den siste opprørsbastionen i Syria, og opprøre og familiene deres har de siste tre årene blitt evakuert til provinsen fra andre områder i landet etter avtale med regjeringen i Damaskus.

AP / NTB scanpix

Landets president Bashar al-Assad har lenge diskutert en offensiv mot provinsen med sine nære allierte Russland og Iran. Mandag ga Iran sin støtte til en syrisk offensiv mot Idlib. Ikke lenge etterpå reagerte USAs president Donald Trump og sa at russerne og iranerne ville begå en alvorlig feil om de tok del i den potensielle humanitære tragedien.

Russlands president Vladimir Putin sier i en uttalelse tirsdag at Syria er klar for å løse «terrorproblemet» i Idlib, og sikter trolig til offensiven som har vært diskutert.

– Vi vet at syriske styrker gjør seg klar for å løse dette problemet, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.