Finlands utenriksminister i hardt vær etter abortprotest

Soini ledet i mange år det euroskeptiske partiet Sannfinnene, men brøt i fjor sommer ut og dannet partiet Blå fremtid (Sininen tulevaisuus), også det et euroskeptisk parti.

Under et offisielt besøk i Ottawa i Canada i mai deltok han i en protestmarsj mot abort. Det har falt opposisjonen i Finland tungt for brystet.

Den finske sivilombudsmannen Tuomas Poysti la tirsdag frem en ti siders rapport der han konkluderer med at Soinis deltagelse i March for Life i canada var «problematisk» og viser til at han som utenriksminister bør vise «tilbakeholdenhet» under offisielle reiser i utlandet.

Etter 65 år kan de skape fred. Da trenger de to andre maktmenn på laget.

Uttalt abortmotstander

Soini er troende katolikk og en uttalt abortmotstander, og Poysti understreker at Soini i likhet med alle andre finner er i sin fulle rett til å tro og mene det han vil. Som utenriksminister representerer han imidlertid Finland, sier Poysti.

– Utenriksminister Soini reiser som en representant for sitt land, der loven tillater abort og der en av målsettingene med utenriks- og sikkerhetspolitikken er å fremme jenters og kvinners rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet, slår Poysti fast.

Soini sier i en kommentar at han tar kritikken på alvor og lover å ta lærdom av den.

Blir neppe felt

Soini høstet også kritikk tidligere i år, både fra egen regjering og opposisjonen, etter at han kritiserte Irlands beslutning om å oppheve forbudet mot abort.

Mistillitsvoteringen mot Soini kan finne sted alt denne uken, men alt tyder på at utenriksministeren blir sittende.

Statsminister Juha Sipilä og hans parti Centern har gjort det klart at de vil stemme imot mistillitsforslaget, og det samme vil koalisjonspartnerne i Samlingspartiet og i Soinis eget parti.