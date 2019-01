Tre alvorlig skadet i knivangrep i Manchester

Politiet melder at en mann og en kvinne ble fraktet til sykehus med skader etter angrepet som fant sted på en av perrongene på Victoria-stasjonen like før klokka 21. En politimann er også skadd.

Stasjonen er avsperret, og gjerningsmannen er pågrepet. Det er ikke klart om det dreier seg om et terrorangrep.

Et vitne sier at han hørte gjerningsmannen rope Allah både før og etter at han stakk ned folk rundt seg med en lang kjøkkenkniv med svart skaft.

Vitnet, Sam Slack som jobber i BBC, sa også at gjerningsmannen ropte at så lenge Storbritannia fortsatte å bombe andre land, ville slik fortsette å skje.

Slack fortalte at politiet først brukte elektrosjokkvåpen og pepperspray mot mannen, og så at seks eller syv politimenn hoppet på ham og skjøv ham i bakken.