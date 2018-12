Valget skulle egentlig skjedd for to år siden, men er blitt utsatt flere ganger. Utsettelsene er blitt sett på som forsøk fra sittende president Joseph Kabila på å klamre seg ved makten og har utløst flere blodige opptøyer.

Kabila junior har sittet ved makten helt siden faren, Laurent-Désiré Kabila, ble drept av en livvakt i 2001. Kabila senior kom til makten da han styrtet landets diktator gjennom 32 år, Mobuto Sese-Seko, i 1997.

30. desember skal valget endelig avholdes. For første gang på nesten tyve år er ikke Kabila kandidat. Egentlig skulle presidentvalget skje lille julaften, men 20. desember ble det klart at det ble utsatt ytterligere en uke.

Nå er håpet at presidentvalget for en gangs skyld skal foregå uten våpen og vold. Det ville i så fall bli første gang siden den tidligere belgiske kolonien ble selvstendig i 1960.

Men det er mye som står i veien for et fredelig valg.

Mange frykter valgfusk, og det er fare for opptøyer uansett hvem som vinner. 8000 av 10.000 nyinnkjøpte valgmaskiner ble ødelagt i en brann i forrige uke. Samtidig mistenker opposisjonen at maskinene kan brukes til å manipulere valgresultatet.

Valget skjer samtidig med et stort ebolautbrudd. Ifølge nyhetsbyrået Associated Press frykter helsemyndighetene at dette kan komplisere både smittesituasjonen og valget. Et ebolautbrudd øker faren for at folk kan bli smittet når de hilser på hverandre ved stemmelokalene eller når de trykker på stemmeknappen.

I tillegg er det mange rivaliserende, væpnede militser som slåss, særlig i Øst-Kongo, hvor det også er ebolautbrudd. Dessuten er det en sterk frykt for at gjennomføringen av valget kan utløse mer vold. Sikkerhetsstyrker drepte minst åtte tilhengere av opposisjonskandidater i forrige uke, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

21. desember krasjet et fly som hadde fraktet valgsedler i forbindelse med presidentvalget. Seks personer ble drept.

Åtte tonn Antibac

– Se for deg at velgere står i kø, og at terrorister med våpen kommer og skyter alle. Det er en bekymring, sa presidenten for Kongos valgkommisjon, Corneille Nangaa, tidligere denne måneden, skriver Associated Press.

FNs fredsstyrke har plassert ut åtte tonn med desinfeksjonsmiddel og håndvask til bruk i alle valglokaler i områdene med ebolautbrudd, ifølge nyhetsbyrået.

– Kan styre i kulissene

Selv om Kabila har varslet sin avgang, regnes mannen som er pekt ut som kandidat for regjeringspartiet, Emmanuel Ramazani Shardary, som håndplukket av dagens president.

Forsker Maria Eriksson Baaz ved Uppsala universitet beskriver valget av Shardary som uventet. Kabila-medarbeideren står blant annet på EUs sanksjonsliste for å ha vært involvert i vold mot anti-Kabila-demonstranter. Hun mener valget kan være strategisk siden Shardary hverken har mye penger eller stort personlig nettverk. Det gjør ham enklere å kontrollere, ifølge professoren.

– Dette kan tyde på at Kabila har tenkt å kontrollere ham fra kulissene. Med hele regjeringsmaskineriet i ryggen er det sannsynlig at Shadary vinner, spesielt siden det sannsynligvis også vil foregå valgfusk, sier Baaz i en artikkel hos Nordiska Afrikainstitutet.

Hun peker dessuten på at opposisjonen er splittet. Forsøk på å samle den har kommet for sent, ifølge Baaz. Martin Fayulu og Felix Tshisekedi regnes som de viktigste utfordrerne til Shadary.

Rikt, men lutfattig

– Jeg kommer fra et av klodens rikeste land. Allikevel er mitt folk et av de fattigste i verden, sa årets kongolesiske fredsprisvinner, Denis Mukwege, i Oslo forrige uke.

Kongo regnes som et av verdens mest korrupte land, tre fjerdedeler av befolkningen lever under fattigdomsgrensen og millioner trues av sult. Ulike opprører og militsgrupper slåss med våpen om land og ettertraktede mineraler som kobber, gull, diamanter og ikke minst coltan, som brukes i mobiltelefoner og elbiler i hele verden.

Mukwege sa at Kongo « blir systematisk plyndret med hjelp fra dem som fremstiller seg som landets ledere», og kom med sterk kritikk av det internasjonale samfunnet for å lukke øynene for det som skjer.

