Mellom 100 og 150 menn ble tvunget inn i en frysebil og holdt der i syv timer. De som ikke frøs ihjel eller ble kvalt, ble skutt. De døde ble dumpet i massegraver i Nord-Irak.

De ansvarlige for denne og andre angivelige krigsforbrytelser hevdes å ha vært medlemmer av Asayish, etterretningsorganisasjonen til den kurdiske selvstyremyndigheten i Nord-Irak. Det skriver menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) i en rapport.

De viser til opplysninger fra en nå pensjonert tidligere Asayish-agent, øyenvitner i landsbyer som ligger nær der likene skal ha blitt begravet, foto- og videobevis og satellittbilder.

– Bevisene tyder på at Asayish’ sikkerhetsstyrker foretok massehenrettelser på tilfangetatte mistenkte IS-medlemmer natt etter natt i en uke. De kan ha drept en stor gruppe mennesker og kanskje så mange som flere hundre, sier Lama Fakih, nestleder for avdelingen for Midtøsten i Human Rights Watch i en pressemelding.

Thaier Al-Sudani / Reuters/NTB scanpix

Massegrav kan bli oversvømt av vann

Organisasjonen sier de har vært ved en massegrav ved landsbyen Bariyah i Nord-Irak. En tidligere Asayish-agent og seks personer fra en nærliggende landsby sier til Human Rights Watch at den kurdiske sikkerhetstjenesten skjøt fanger og begravet noen av dem der.

Massegraven ligger i et område som kommer til å bli oversvømt av vann som hvert år samles opp av den store demningen ved Mosul. Det haster derfor å få undersøkt påstandene om massegraven.

– Irakske og kurdiske myndigheter må snarest undersøke påstandene om massehenrettelser og forfølge de ansvarlige, sier Lama Fakih fra Human Rights Watch.

Thaier Al-Sudani / Reuters/NTB scanpix

Kurdiske myndigheter nekter for å ha gjort noe galt

En talsmann for den kurdiske selvstyremyndigheten i Irak, KRG, benekter påstandene om massehenrettelser.

– Mange IS-medlemmer ble drept i krigføringen på dette tidspunktet, og de døde ble trolig brakt et sted for å bli begravet, skriver Dindar Zebari, koordinator for KRGs arbeid rettet mot utlandet, i en e-post til HRW.

Human Rights Watch mener imidlertid at denne forklaringen ikke stemmer overens med at døde menn skal ha blitt funnet med kulehull i hodet. De viser også til vitneopplysninger fra landsbyboere som forteller om funn av døde mennesker langt fra steder der det foregikk kamper.

Balint Szlanko / AP / NTB scanpix

Påstander om massehenrettelser kom like etter et slag

Rapportene om massehenrettelser samsvarer i tid med slaget om Tal Afar, en by som ligger 78 kilometer vest for Mosul. Byen ble erobret tilbake fra IS i slutten av august og begynnelsen av september 2017. Det var da gått en drøy måned siden IS var blitt nedkjempet i millionbyen Mosul i løpet av åtte måneder.

Den irakske hæren, sjiamuslimske militser og kurdiske styrker var forberedt på nok en langvarig kamp i Tal Afar, men IS ble slått i løpet av noen dager. Det ble spredt bilder i sosiale medier som viste at mange IS-medlemmer, både lokale og utenlandske, overga seg.

Det ble først meldt at så mange som 450 IS-medlemmer overga seg og like etterpå dukket det opp påstander i sosiale medier og nyhetsmedier om at opptil 400 IS-medlemmer ble henrettet.

Thaier Al-Sudani / Reuters/NTB scanpix

– Et mysterium hvor alle er blitt av

IS har mistet 98 prosent av områdene de en gang kontrollerte i Irak og Syria, ifølge den USA-ledede koalisjonen som har slåss mot dem. Det er et mysterium hvor det er blitt av anslagsvis 18.000–20.000 krigerne som hverken er bekreftet døde, eller har returnert til hjemlandet, sa Richard Barrett til Aftenposten i desember. Han er en tidligere anti-terror-direktør ved britiske MI6 og har skrevet en rapport om mysteriet for den amerikanske tankesmien Soufan.

Kurderne vurderer utlevering av 2600 tilfangetatte IS-medlemmer

Kurdiske sikkerhetsmyndigheter tok til fange over 2600 medlemmer og mistenkte medlemmer av IS i perioden fra 2014 til 2016, sa KRGs Dindar Zebari under en pressekonferanse tirsdag, melder Kurdistan 24.

På pressekonferansen hevdet han at en HRW-rapport fra desember 2017 om 350 forsvunne IS-medlemmer ikke stemte. Han sa navnene deres er blitt delt med FN og Røde Kors.

Kurdiske myndigheter er i samtaler med Bagdad om en utlevering av alle tilfangetatte mistenkte IS-medlemmer.

– Bagdad må garantere at fangene blir rettferdig behandlet i domstolene og ikke gjenstand for sekterisk straff, sa Zebari under pressekonferansen i Erbil.