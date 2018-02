«Den andre atomalderen, med flere aktører og mindre stabilitet, tar form».

Den dystre konklusjonen stammer fra den årlige rapporten som publiseres i forbindelse med sikkerhetskonferansen i München, som startet fredag.

Fra scenen i den bayerske hovedstaden ble et lignende budskap gjentatt en rekke ganger.

– Dessverre kommer atomvåpen opp igjen som en reell trussel etter at vi i mange år så at den ble redusert, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.

Han brukte en stor del av talen sin i München til å snakke om nettopp atomvåpen.

– Det er noen varsellamper som blinker og som gjør at vi må reagere, sier Stoltenberg til Aftenposten.

Mye som bekymrer

I sikkerhetskonferansens rapport trekkes det frem en rekke urovekkende utviklingstrekk.

Både i USA og Russland er moderniseringsprogrammer for kjernefysiske våpen i full sving. Flere frykter at satsingen på mindre, såkalte taktiske atomvåpen, gjør atomkrig mer sannsynlig fordi terskelen for bruken av dem senkes.

Samtidig investerer land med mindre arsenaler, som Kina, India og Pakistan, i nye atomvåpen.

Konflikten mellom USA og Nord-Korea har også spisset seg kraftig til det siste året ettersom nordkoreanerne stadig tar nye skritt i utviklingen av sine kjernefysiske våpen.

På toppen av dette er flere av de internasjonale avtalene som skal sikre atomnedrustning, under betydelig press.

Satser på «små» atomvåpen

USA har lenge vært bekymret over russernes arsenal av taktiske atomvåpen. Dette er noe USA i stor grad har manglet, skriver Washington Post.

Frykten er russerne kan bruke disse våpnene i det som kalles «et begrenset atomangrep» og at amerikanerne da vil bli stilt overfor et vanskelig valg: Enten å trappe opp konflikten til en full og utslettende atomkrig eller å svare med et mindre angrep med konvensjonelle våpen.

Da Trump-administrasjonen lanserte sin nye atomvåpenstrategi tidligere i februar, var nettopp en amerikansk satsing på taktiske atomvåpen et sentralt element.

Det har skapt debatt, og under møtet i München måtte Trumps nasjonale sikkerhetsrådsiver, H.R. McMaster, svare på spørsmål om dette fra salen.

– Utviklingen av taktiske atomvåpen vil ikke senke terskelen for atomkrig, men heve den. Det er et svar på at Russland utvikler en rekke våpen som de selv har sagt skal brukes under deres «trappe opp for å trappe ned»-strategi, sa McMaster.

Strategien innebærer at Russland bruker trusselen om å anvende atomvåpen i begrenset skala i en militærkonflikt Europa i håp om at trusselen skal få NATO og USA til å holde seg unna.

– Vi vil ikke tillate at Russland eller noen annen makt holder Europas befolkning som gissel, sa McMaster.

Under en paneldiskusjon med USA gjorde både Russland og Kina det klart at de har et ganske annet syn på situasjonen enn USA.

– USAs beskrivelse av en trussel fra Kina forundrer oss. Ikke bruk Kina eller andre land som en unnskylding for å endre deres atomvåpenstrategi, sa Fu Ying, leder av utenrikskomiteen i Den kinesiske folkekongressen.

Atomdebatt som i gamle dager

NATO-sjef Stoltenberg mener det har vært en vesensforskjell mellom Russlands og NATOs tilnærming til atomvåpen.

– I NATO prøver vi å skille tydelig mellom atomvåpen og konvensjonelle våpen, og vi øver separat på de to ulike typene. Russland har integrert atomvåpen mye mer i sin militære planlegging, sier han.

– Og da må USA følge opp?

– Man står i alle fall veldig nær en situasjon der det krever et svar, og det er det som ligger i USAs oppdaterte strategi.

Stoltenberg sier han ønsker seg mer offentlig debatt om atomvåpen.

– Det er helt utrolig hvor mye kunnskap en middels engasjert politisk tenåring på 70- og 80-tallet hadde om atomspørsmål. Nå er dette ganske fjernt, det er noe som skjer der ute, men som den alminnelige innbyggere og de fleste politikere i liten grad involverer seg i. Det minste jeg kan gjøre er å legge disse dilemmaene på bordet, sier han.

Bekymret for atomavtaler

Stoltenberg sier han særlig er bekymret for vilkårene til de internasjonale rustningsavtalene.

– Start-avtalen, INF-avtalen og ikkespredningsavtalen er tre fantastiske avtaler som har gitt mye fremgang når det gjelder atomnedrustning. Nå er de to siste truet, og vi må gjøre det vi kan for å trygge dem, sier Stoltenberg.

Beatrice Fihn, lederen i Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, advarte München-publikumet om faren for ulykker.

– Vi kan ikke satse på å ha flaks for alltid. Statisk sett kommer noe til å skje før eller senere.

