Republikanerne beholder Senatet – Demokratene overtar Huset

Det var riktignok Demokratene som snappet opp de første senatsplassene tirsdag kveld. Men det var først og fremst snakk om at partiet beholdt sikre plasser de allerede kontrollerte i den østlige delen av landet.

Elizabeth Warren fra Massachusetts er en av Demokratene som fikk fornyet tillit og sikret seg en ny periode i Senatet. Tim Kaine fra Virginia klarte som ventet også å beholde sitt sete, og det samme gjorde de demokratiske senatorene som var på gjenvalg i delstatene Connecticut, Maryland, Delaware og Rhode Island.

I Vermont ble Bernie Sanders gjenvalgt med god margin, også det som ventet. Sanders er såkalt uavhengig, selv om han stilte som presidentkandidat for Demokratene. I Senatet deltar han i gruppemøtene til Demokratene.

Darron Cummings, AP / NTB scanpix

Indiana først ute

De aller første positive signalene for Republikanerne kom fra Indiana, som var en av de delstatene der valglokalene stengte først. Allerede tidlig i opptellingen tok Mike Braun ledelsen med rundt 55 prosents oppslutning, mot drøyt 40 prosent til den sittende senatoren, demokraten Joe Donnelly. Den avstanden holdt seg da nærmere to tredeler av stemmene var gjort rede for, og Braun ble utropt til vinner.

Det var knyttet stor spenning til kampen mellom tidligere presidentkandidat Ted Cruz og den demokratiske utfordreren Beto O'Rourke i Texas. Det er gått 30 år siden oljedelstaten valgte en demokratisk senator. O'Rourke ga Cruz kamp til døren, men det holdt ikke helt inn.

Utfordreren kom riktignok nærmere enn noen andre kandidater fra hans parti har klart på flere tiår, i en delstat der senatsvalg som regel avgjøres med minst 10 prosentpoengs margin. Men da 81 prosent av stemmene var telt opp, var det bare 2,5 prosentpoeng som skilte de to kandidatene. Det var likevel nok til at amerikanske medier utpekte Cruz til valgets vinner.

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

Kongressen delt

Kort tid etter at det ble klart at Republikanerne kommer til å kontrollere Senatet også i årene som kommer, fastslo flere medier at Demokratene får flertall i Representantenes hus.

Det første setet som skiftet hender i løpet av valgnatten, var plassen fra Virginias 10. distrikt, der demokraten Jennifer Wexton danket ut den sittende representanten, republikaneren Barbara Comstock. I Florida vant Donna Shalala over republikanernes kandidat, Maria Salazar, i 27. valgdistrikt. Siden 1989 har den plassen tilhørt republikaneren Ileana Ros-Lehtinen.

Totalt måtte Demokratene vinne 23 plasser mer enn ved forrige valg for å sikre at Republikanerne ikke hadde full kontroll på toppen av amerikansk politikk. Med ett demokratisk og ett republikansk kammer, kan det bli krevende for både partiene og for president Donald Trump å manøvrere seg gjennom amerikansk politikk i årene som kommer.

Den situasjonen som oppstår når den nye Kongressen blir konstituert, kan tvinge frem flere kompromisser, men den kan også føre til flere og enda steilere konfrontasjoner, slik man har sett tidligere. Blant annet spiller Representantenes hus en nøkkelrolle når statsbudsjettet skal vedtas.

Hver sjette velger er «debutant»

En måling viser at 16 prosent av velgerne er førstegangsvelgere, noe som er et høyt tall i USA. I 2016 var 10 prosent førstegangsvelgere. En foreløpig valgdagsmåling som ABC har publisert, viser at andelen kvinner, ikke-hvite og registrerte demokrater som stemte, blir høyere enn i tidligere valg.

En annen måling viser at helsepolitikk var viktigste tema for 41 prosent av velgerne, mens innvandring var det viktigste for 23 prosent. Det er godt nytt for Demokratene, som har hatt helsepolitikk som sitt viktigste valgkamptema, mens Trump har satset på innvandringsmotstand.

Ett tall som er positivt for Trump, er at 68 prosent av de spurte mener at økonomien går bra, og at 35 prosent føler at deres egen situasjon er bedre.