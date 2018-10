Onsdag kveld falt aksjekursene i USA kraftig. Dow Jones-indeksen rykket tilbake til 2017. De store teknologigigantene fikk seg også en solid kilevink. Fallet fortsatte i Asia natt til torsdag, selv om reduksjonen roet seg noe. Da Oslo børs åpnet torsdag, var det også i hovedsak røde tall å se, mens utviklingen gjennom dagen var temmelig flat i Norge og Europa.

På toppen av krisene

Bakgrunnen for uroen på aksjemarkedene den siste tiden tilskrives den pågående handelskrigen mellom Kina og USA, med stadig nye utspill om tollmurer. På toppen av dette kommer usikkerheten om drapet på en saudisk journalist vil utløse en diplomatisk krise med oljestormakten Saudi-Arabia.

Og som om ikke dette var nok, har Italia og EU meldt seg på med en enda en mulig krise i eurosonen.

– Tullete regler

– Italienerne kommer først ... Italia vil ikke lenger være underlagt tullete regler.

Ordene kommer fra Matteo Salvini, lederen for det høyrepopulistiske partiet La Liga, ihuga EU-kritiker og mektig innenriksminister i Italia. Han mener Italia må bruke mer penger for å få fart på økonomien og få ned den enorme gjelden.

Sa nei for første gang

Men denne uken sa EU-kommisjonen i Brussel nei til den oppskriften. Kommisjonen mener gjelden er altfor høy. Landet bruker omtrent like mye på å betale renter som på utdanning, ifølge kommisjonen. For første gang noensinne sendte EU-kommisjonen et budsjettforslag i retur.

Italia er med i eurosamarbeidet, og deler valuta og felles budsjettregler med de andre eurolandene. Det er grunnen til at EU blander seg inn i landets statsbudsjett.

Den nye EU-kritiske regjeringen i Roma, med Femstjernersbevegelsen og La Liga, har gjort det til kampsak å tale Brussel imot. De har lovet italienerne nye og mindre økonomisk stramme tider.

Økonomiminister Giovanni Trai har forsvart budsjettet med at det er nødvendig for å få Italias økonomi på fote igjen etter den langvarige økonomiske krisen og for å hjelpe de fattigste, skriver The Financial Times.

De var en del av det rike Europa. Nå kan det ende i fattigklubben.

Men EU-kommisjonen sier altså nei og mener landet bryter reglene. Nå er det knyttet stor spenning til hvordan konflikten mellom Roma og Brussel om budsjettet ender.

Borgerlønn for de fattigste

Den italienske regjeringen vil bruke mer penger, blant annet på:

Å innføre en slags borgerlønn til Italias fattige. Dette er en av hjertesakene til Femstjernersbevegelsen, som leder regjeringen. En minimumslønn på 780 euro i måneden (ca. 7400 kroner) vil være mer enn dagens trygd.

Senke pensjonsalderen for visse yrkesgrupper.

Gi skattekutt for enkelte selvstendig næringsdrivende, ifølge Reuters.

Italia har alt den høyeste gjelden i hele Europa – i absolutte tall – og den tredje høyeste statsgjelden i verden. Hvis Italia skulle havne i en gjeldskrise, kunne det velte hele euroen fordi den italienske økonomien er så stor.

Øker underskuddet

Nå legger de opp til et budsjettunderskudd på 2,4 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP), et underskudd som er langt større enn italienerne foreslo for bare noen måneder siden.

Gjelden er på 133 prosent av BNP, altså skyhøyt over euro-reglenes tak på 60 prosent.

– Det er fristende å betale gjeld med mer gjeld. Men det vil ikke være riktig overfor yngre generasjoner. Å ha sunn økonomi og troverdighet er avgjørende, sier EU-kommisjonens Valdis Dombrovskis, ifølge Reuters.

Hva skjer nå?

Den italienske regjeringen har fått tre uker på å levere et nytt budsjettforslag. Men den foreløpig reaksjonen fra Roma er at de ikke vil gjøre det.

Setter begge parter hardt mot hardt, kan EU-kommisjonen starte en straffeprosedyre som kan føre til bøter.

Ifølge Reuters kan dette skje i april neste år, bare noen uker før det skal være valg til EU-parlamentet. Det er valg til EU-parlamentet hvert femte år, og de siste gangene har EU-kritiske partier gjort det svært godt.

Økte renter og kostnader

Mens situasjonen i Europa uroer investorene, finnes det også spesifikke uværsvarsler i USA, som påvirker børsene der.

Store selskaper som AT&T og United Parcel Service har lavere inntekter enn forventet. Flere toppsjefer har advart om at kostnadene deres øker som følge av handelskrigen med Kina. Samtidig øker nå rentene, noe som øker lånekostnadene for mange selskaper. Dermed ligger det til rette for mer berg-og-dal-bane på børsene fremover.

– Muligheten for å gjenta det vi har sett i år, er ikke tilstede, sier Terry Du Frene, ekspert på globale investeringer hos J.P. Morgan Private Bank, til Associated Press, med henvisning til den jevne veksten det siste året.

Den lange børsoppturen med stadig nye rekorder, er derfor trolig over, mener Du Frene og andre eksperter.