Matt og Sarah Driscoll har to små barn, eier sitt eget hus og har en høyere inntekt enn gjennomsnittet i USA. Da Matt fikk tilbud om helseforsikring fra sin nye arbeidsgiver, måtte han likevel takke nei.

Familien har rett og slett ikke råd. Forsikringen ville nemlig kostet 12.000 kroner i måneden i premie for de to 29-åringene og barna Daphne (9 måneder) og Jameson (3). Matt er IT-utvikler for et nystartet firma, som ikke har råd til å tilby gode ordninger.