Velkommen!

Huang Jiayi (11) smilte med både ansiktet og hele kroppen da hun tok imot kong Harald og dronning Sonja på flyplassen i ørkenbyen Dunhuang torsdag.

Innledningsreplikken var kanskje innøvet etter at læreren hennes hadde valgt ut henne og to andre til å være blomsterbarn, men knisingen da kongen overraskende ville ta henne i hånden – noe hun åpenbart ikke hadde øvd på – var så spontan at både kongen og dronningen måtte le.

Tonen var satt.

Det var akkurat den hjertelige velkomsten norske myndigheter har drømt om helt siden den oktoberdagen i 2010 da den kinesiske menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo ble kunngjort som vinner av Nobels fredspris.

Fakta: Statsbesøket til Kina Det er første gang siden 1997 at kongeparet besøker Kina Turen begynner i Dunhuang i Gansu-provinsen, der kongeparet blant annet skal besøke de berømte Mogao-grottene. Lørdag lander kongeparet i Beijing. Høydepunktet der blir et møte og en middag med partileder og president Xi Jinping på tirsdag. Onsdag reiser kongeparet med lyntog til Shanghai, der de skal delta på flere næringslivsseminarer. Statsbesøket avsluttes fredag 19. oktober etter et besøk på United World College i Changshu utenfor Shanghai.

Kina ga ikke grønt lys for statsbesøket før det bare var tre uker igjen. Det skapte frustrasjon både i UD og på slottet.

Tyvstartet Kina-turen på tropeøy

Selv om snart to år er gått siden kinesiske myndigheter offisielt tilga Norge for den fornærmende fredsprisen, er dette statsbesøket selve symbolet på at forholdet mellom Norge og Kina nå er på skinner igjen.

Det var en lang ørkenvandring for norske myndigheter. Derfor passet det kanskje greit å starte statsbesøket midt i ørkenen. Det var nemlig her i oasebyen Dunhuang at kongeparet valgte å innlede turen – tre og en halv times flytur fra hovedstaden Beijing.

En myk landing som ble enda mykere av at kongeparet allerede har tilbrakt noen dager på privat reise på den kinesiske tropeøya Hainan.

Det er fjerde gang kongeparet besøker Kina. De har vært tettere på landets nære historie enn man kanskje skulle tro.

Håper på frihandelsavtale i 2019

Akklimatiseringen vil komme godt med. Det åtte dager lange programmet er nemlig tettpakket. Både politikere og en rekordstor næringslivsdelegasjon på rundt 310 personer fra Norge håper at statsbesøket skal bidra til å åpne dører og markeder som ellers kan være tunge å få opp – ikke minst for et land på vei tilbake etter en langvarig politisk ørkenvandring.

– Vi mener at det er viktigere enn noen gang å utvikle den politiske og økonomiske dialogen med Kina, sier Kina-ambassadør Geir O. Pedersen like før kongeparet ankom Dunhuang på torsdag.

Han håper at Norge og Kina vil signere en frihandelsavtale i løpet av 2019.

Pedersen nøler ikke med å innrømme at han har gledet seg til dette statsbesøket.

– Det er jo selve symbolet på at normaliseringen er komplett, sier han, og legger til at samarbeidet med Kina handler om mer enn markedsadgang for norske næringslivsledere.

– Det er mange områder der vi med fordel kan utveksle erfaringer med kineserne, blant annet når det gjelder bærekraftsmålene, kampen mot fattigdom og klimaendringene, sier han.

Norske politikere kan og bør utfordre Kinas ledere. Ydmykhet kan gagne dialogen, skriver Henning Kristoffersen.

Menneskerettighetene ikke på programmet

Et tema som derimot ikke dukker opp i det offisielle programmet, er menneskerettighetssituasjonen i Kina. De siste årene har president Xi Jinping slått kraftig ned på borgernes rettigheter i landet.

Opp mot en million mennesker – hovedsakelig uigurer – skal være plassert i såkalte omskoleringsleirer i Xinjiang-regionen, ikke langt unna byen der statsbesøket innledes.

Samtidig innfører myndighetene rundt om i hele landet et overvåkingssystem som verden aldri tidligere har sett maken til. Ytringsfriheten knebles på nett – kongeparet kan blant annet ikke benytte seg av Google i løpet av statsbesøket med mindre de bruker verktøy for å omgå sensuren.

«Kina representerer det stikk motsatte av alt vi står for. Ikke fordi det er noe galt med kineserne, men fordi landet styres av et regime som aldri har vært på valg og som tyr til skremsler, tvang og vold for å klamre seg til makten», skriver Kina-kjenner og forfatter Torbjørn Færøvik i en kronikk i Aftenposten.