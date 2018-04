USA og Storbritannia anklaget mandag hackere støttet av russiske myndigheter for å ha infisert rutere i et målrettede dataangrepet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Angrepet skal ha vært rettet mot myndigheter, private bedrifter og operatører av kritisk infrastruktur flere steder i verden, ifølge nyhetsbyrået.

Ifølge Reuters skal britiske og amerikanske myndigheter ha fortalt journalister at de planlegger å komme med en felles uttalelse og mer teknisk rapport om angrepet senere mandag kveld.

Sier de skal «slå tilbake»

– Når vi ser ondsinnet cyberaktivitet, enten det er fra Kreml eller andre ondsinnede statlige aktører, skal vi sklå tilbake, sier Rob Joyce, koordinator for datasikkerhet i Det hvite hus.

Jeanette Manfra, talsperson for Departementet for innenlands sikkerhet i USA, sier de ikke har full oversikt over omfanget av angrepet ennå. Britiske og amerikanske myndigheter mener de infiserte ruterne kan bli brukt til å igangsette fremtidige operasjoner.

– Det kan være at de posisjonerer seg for bruk i perioder med høy spenning, sier Ciaran Martin, administrerende direktør i den britiske regjeringens Cyber Security Center Cyber Defense Agency. Han la til at «millioner av maskiner» var mål for angrepet.

For tidlig å si om Norge er rammet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) opplyser til Aftenposten at de kjenner til saken, følger den og vil komme tilbake med mer informasjon om den utvikler seg. Det er for tidlig å si om myndigheter eller selskaper i Norge er berørt av angrepet, ifølge NSM.

Martin opplyser at britiske myndigheter har fulgt med på angrepet i et år og han bekrefter at Storbritannia er rammet av det. Ifølge Manfra er angrepet spredt til alt fra store selskaper til maskiner i private hjem.