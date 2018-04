Sara Stridsberg forlater Svenska Akademien

Dermed har fire medlemmer forlatt Svenska Akademien i løpet av kort tid.

Etter Stridsbergs avgang er det bare ti medlemmer igjen i Akademien, som egentlig skal ha 18 medlemmer.

Akademien deler ut Nobelprisen i litteratur. Det er rammet av en krise som har bakgrunn i en rekke anklager mot ektemannen til et av medlemmene. Lørdag sprakk også nyheten om at kronprinsesse Victoria er blant kvinnene som er blitt antastet av den såkalte kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Det skal ha skjedd under et arrangement for rundt 12 år siden.

Lederen Sara Danius trakk seg tidligere denne måneden. Det er nå usikkert om institusjonen vil være i stand til å dele ut Nobels litteraturpris i år.

Tidigere har Klas Östergren, Peter Englund og Kjell Espmark forlatt Akademien. Det har altså også Danius og Katarina Frostenson gjort, skriver Svenska Dagbladet.