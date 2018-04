Trumps utvalgte utenriksminister sliter med å bli klarert for jobben

– Jeg sitter igjen med flere spørsmål enn svar, sa senator Chris Murphy da han møtte pressen i en korridor utenfor høringsrommet i Kongressen torsdag kveld.

Han var nettopp kommet ut fra en fem timer lang høring av Mike Pompeo (54), som Trump nylig utpekte til å etterfølge Rex Tillerson som USAs utenriksminister.

Høringen var det senatets utenrikskomité som sto for – det første steget på veien mot en avstemming der Senatets 100 medlemmer skal gi grønt eller rødt lys til kandidaten.

Overbeviste ikke demokratene

Og Pompeo, som har vært CIA-sjef siden Trump ble president, står foran en bratt oppoverbakke. Republikanerne har et flertall på én person i komiteen, som består av 21 personer, og demokratene er i hovedsak negativt innstilt til å godkjenne Trumps kandidater.

Rand Paul, en av republikanerne i komiteen, har allerede sagt at han anser Pompeo som en krigshisser og at han ikke kan stemme for ham som ny utenriksminister.

J. Scott Applewhite / AP

To av demokratene i komiteen som anses som moderate og som i fjor godkjente Pompeo som CIA-direktør, indikerte etter torsdagens høring at de ikke kan gå god for ham i den nye stillingen.

– Vi er uenige på noen grunnleggende områder, og jeg tror det kom frem i utspørringen. Han svarte på spørsmålene, men etter mitt syn ga han rett og slett de gale svarene, sier en av disse demokratene, Jeanne Shaheen, til CNN.

Ingen andre demokrater har gått tydelig ut og sagt at de kommer til å stemme for Pompeo.

Dermed er det sannsynlig at Pompeo ikke får et flertall med seg i komiteen. Det vil i så fall være første gang siden 1925 at dette skjer.

Kan bli utenriksminister likevel

Pompeo kan likevel ende opp som USAs neste utenriksminister. Republikanernes leder i Senatet kan velge å gjennomføre en avstemming uavhengig av hva komiteen måtte vedta.

Også her sitter republikanerne med et flertall på kun én stemme. Men flere demokratiske senatorer kommer fra delstater der Trump har stor støtte i befolkningen. Dette gjøre det mer sannsynlig at disse senatorene vil stemme på Pompeo.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Dessuten er det mange som mener at han vil kunne bli en god utenriksminister. The Washington Post er blant de ellers Trump-kritiske stemmene som har anbefalt at Pompeo får grønt lys til å begynne i den nye jobben.

54-åringen har bakgrunn som jurist og var blant annet redaktør for det prestisjetunge Harvard Law Review. Pompeo fikk toppkarakter og var den beste i sitt årskull da han tok eksamen ved militærakademiet West Point. Han har også bygget seg opp som næringslivsleder og satt i Representantenes hus fra 2011 til han overtok som CIA-sjef i fjor.

Han er en sterk tilhenger av Donald Trump og tilhører den globaliseringsskeptiske Tea Party-fløyen i det republikanske partiet, men han har også vist en langt større vilje til å være kritisk til Russlands innblanding i amerikansk politikk enn hva Trump har vært.

Sier at han vil styrke utenriksdepartementet

Pompeo har også vist tegn til å ønske et sterkere utenriksdepartement enn sin forgjenger, forretningsmannen Rex Tillerson.

Selv om Det hvite hus har varslet et budsjettkutt på 30 prosent i det amerikanske utenriksdepartementet, fortalte Pompeo senatorene på torsdag at han ville jobbe for å styrke departementets stilling.

Pompeo said today, in response to my questioning, that the President can launch strikes against Syria under “Article II powers”. That simply isn’t true. And if it is, then there is virtually no limit to the President’s unilateral military power. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) April 12, 2018

Blant annet vil han begynne å ansette diplomater igjen, fortalte han.

Da en av senatorene sa at han var blitt paff etter at Tillerson en gang sa at han ikke hadde visst hva han skulle gjøre med pengene dersom Kongressen hadde bevilget departementet mer å rutte med, var Pompeo klar i talen:

– Jeg ville tatt i mot den ekstra dollaren, fortalte han senatorene.

Komiteens 21 medlemmer møtes igjen 23. april for å stemme over spørsmålet om de ønsker Mike Pompeo som USAs neste utenriksminister.