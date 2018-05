Trumps tidligere advokat: Mueller kan stevne presidenten

Dowd sier til nyhetsbyrået Reuters at Mueller tok opp muligheten for å stevne presidenten da han ble gjort oppmerksom på at Trump ikke føler seg forpliktet til å snakke med etterforskerne.

– Dette er ikke en lek. Dere forstyrrer arbeidet til den amerikanske presidenten, sa Dowd ifølge ham selv på møtet.

Den tidligere advokaten, som forlot Trumps juridiske team to uker etter at møtet fant sted, bekrefter dermed det fire ukjente kilder tidligere har opplyst til avisen Washington Post.

Etter møtet i mars skal Muellers team ha gått med på å gi Trumps advokater konkret informasjon om hva de ønsket å spørre Trump om. Ut ifra denne informasjonen formulerte Trumps advokat Jay Sekulow 49 spørsmål som han trodde presidenten kom til å få.

Denne listen ble lekket til The New York Times, som omtalte spørsmålene mandag.

Trump selv skrev tirsdag på Twitter at det er uverdig at spørsmålene er lekket.

– Det er så skammelig at spørsmålene som gjelder den russiske heksejakten, ble lekket til mediene, skriver han.

Han avviser også at det har skjedd noen sammensvergelse mellom hans valgkampteam og Russland, og hevder at etterforskningen begynte med hemmeligstemplet informasjon som ble lekket på ulovlig vis.