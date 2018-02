Soldater settes inn etter jordskjelv i Papua Ny-Guinea

Også redningsarbeidere er på vei for å vurdere skadene etter søndagens skjelv, som hadde en styrke på 7,5. Skjelvets sentrum lå rundt 90 kilometer sør for Porgerea i provinsen Enga, ifølge USAs jordskjelvsenter.

– Folk anbefales å holde seg unna hus med flere etasjer og være oppmerksomme på faren for jordskred og være forberedt på å flytte seg opp i høyden dersom det kommer etterskjelv, sier regjeringstalsmann Isaac Lupari.

Skjelvet inntraff 35 kilometer under bakken ved 3.45-tiden mandag morgen, opplyser amerikanske seismologer, som legger til at det ikke var fare for noen tsunami.

Porgera ligger i høylandet på Ny-Guinea, verdens nest største øy, som er delt mellom Indonesia i vest og Papua Ny-Guinea i øst. Det er både olje- og gassproduksjon i området. ExxonMobil melder om materielle skader på deres anlegg, men sier alle ansatte er i god behold.

Seismolog Felix Taranu i hovedstaden Port Moresby sier det vil ta tid å nå fram til områdene som er rammet av skjelvet og få oversikt over eventuelle skader. Han kjenner ikke til noen personskader etter skjelvet.

Chris McKee, som leder direktoratet som håndterer naturkatastrofer, har heller ikke fått noen slike rapporter, men sier det er kommet én ubekreftet melding om dødsfall.

– Jeg vet ikke helt hvor dødsfallene skal ha inntruffet, og dette er opplysninger vi må få bekreftet, sier han.

Jordskjelv inntreffer ofte i øystaten, som ligger på den såkalte Ildringen i Stillehavet, et område med stor seismisk aktivitet, vulkaner og hyppige jordskjelv.