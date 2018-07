Etter å ha kritisert statsminister Theresa Mays brexit-strategi kraftig i et intervju med avisa The Sun, sier Trump «det er greit» for han samme hvilken måte britene forlater EU på.

– Det eneste jeg ber Theresa om er å sørge for at vi kan handle sammen, sa Trump på en felles pressekonferanse etter fredagens møter med May.

I spørsmålsrunden avviste Trump at han i det hele tatt kritiserte May i Sun-intervjuet, der presidenten gikk til frontalangrep på statsministerens brexit-håndtering.

– Jeg kritiserte ikke statsministeren. Det kalles fake news, sier presidenten.

I intervjuet anklager han May for å ødelegge alt landet kunne ha tjent på brexit, og han påpekte at hennes myke plan for nære forbindelser med EU trolig vil knuse enhver mulighet for en framtidig handelsavtale med USA.

På pressekonferansen erklærte imidlertid Trump at han ser fram til å lande en stor handelsavtale med Storbritannia.

Om forhandlingene med EU om brexit sa Trump fredag at de er veldig komplisert.

– Vi får se hvordan det går, sier presidenten.