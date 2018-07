Oberst Mattias Ardin ser utover stabler med rør og hauger med grus og pukk på den åpne plassen på Tofta utenfor Visby på Gotland. Her skal det bygges verksteder, garasjer, kontorlokaler og lager for 890 millioner kroner. I skogbrynet er det skytefelt.

For 13 år siden ble Gotland-regimentet lagt ned. Den gamle leiren deres ligger nærmere Visby, med hundre år gamle bygninger som nå er pusset pent opp. Alt ble solgt da det svenske forsvaret la ned regimentet i 2005, og eies nå av et eiendomsselskap, som igjen leier ut til kommunen for millioner hvert år.