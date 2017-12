Det er søndagsutgaven av avisen The Times som melder at statsministeren vil legge denne kampsaken i skuffen for godt. Revejakten ble forbudt fra 2005. Argumentet mot den var at jakten var grusomt dyreplageri.

Den konservative partileder og statsminister Theresa May har imidlertid ikke vært noen tilhenger av forbudet. Hun har blant annet argumentert med at andre metoder for å avlive rev som skadedyr, også kan være gruoppvekkende for dyrene. I valgkampen i vår lovet hun å la de konservative partimedlemmene stå fritt i en avstemning om å gjeninnføre jakten.

Vi splitte partiet?

– Statsministeren vil tidlig i det nye året gjøre det klart at dette ikke lenger er politikken til Det konservative parti, sier en høytstående regjeringskilde til The Sunday Times.

Ifølge avisen vil helomvendingen hisse opp mange av partiets tilhengere på bygdene. Grepet skal være en del av en strategi for å vinne økt tillit blant unge velgere.

Petros Karadjias, Reuters/NTB scanpix

Stor jaktdag annen juledag

Den store jaktdagen er tradisjonelt annen juledag. Fortsatt finnes det godt over 200 jaktlag til tross for at jakten har vært forbudt i 13 år i England og Wales. De tørrtrener med hester og hunder som følger kunstige spor – og altså uten å drepe rever. Disse har holdt liv i jakten i håp om å få loven opphevet.

Dyrevernsaktivister mener tørrtreningen er et dekke for å kunne fortsette revejakten uten straffeforfølgning.

– Personer som ser mistenkelig oppførsel av jaktlagene på annen juledag eller andre tidspunkter, kan ringe politiet, oppfordrer Philip Mansbridge i et innlegg i The Independent. Han er leder i britiske International Fund for Animal Welfare.

Organisasjonen la i 2015 frem en rapport der de hevdet at mange jaktlag fusker og driver som før i ly tørrtreningen. Han ber folk droppe jakten.

Ber jegere møte opp

Countryside Alliance, som i årevis har arbeidet for å få forbudet fjernet, er helt uenig. «Det er ingen unnskyldning for ikke å jakte annen juledag», heter det på organisasjonens hjemmesider. De ser på oppmøtet som en protest mot jaktforbudet og ber alle 40.000 som jakter, om å stille. Organisasjonen spår dessuten at hundretusener av tilskuere vil strømme til og slik vise at de misliker forbudet.

Organisasjonens leder, Tim Bonner, spår medlemsras for Det konservative partiet hvis de gjør alvor av å endre politikken sin.

Stoppet av skotsk finte

For to år siden klarte den konservative regjeringen under ledelse av David Cameron nesten å få forbudet fjernet, men ble stoppet av skotske parlamentsmedlemmer. De brøt med skikken om ikke å stemme i saker som kun angår England og Wales.