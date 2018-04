Det dreier seg om en solidarisk oppkalling etter Brasils tidligere president, Luiz Inacio Lula da Silva, som er de folkevalgte aksjonistenes helt, partifelle og presidentkandidat.

I helgen måtte Lula overgi seg til politiet og starte soningen av en dom på 12 år og én måneds fengsel for korrupsjon. Han har fortsatt mulighet til å bli frikjent i en ankedomstol, men ble nektet utsettelse av soning i påvente av endelig dom.

Dermed er det høyst usikkert om den folkekjære og omstridte sosialisten vil kunne stille opp i presidentvalget 7. oktober.

Eraldo Peres / AP/NTB scanpix

Bak murene, men fortsatt populær

Meningsmålinger tyder på at et flertall ønsker å få Lula tilbake, og arbeiderpartiet krever at Brasils svært populære leder fra 2003 til 2011 nå må kunne velges til sin 3. fireårsperiode:

– Han er vår kandidat, uansett omstendigheter, erklærte partileder Gleisi Hoffman mandag i byen Curibita, hvor Lula holdes fengslet og der tilhengere de siste døgnene har demonstrert og overnattet i teltleir.

Fakta: Luiz Inácio Lula da Silva Født 27. oktober 1945 i en fattig familie i delstaten Pernambuco. Foreldrene var analfabeter. Ble kjent i hele Brasil som streikeleder under diktaturet i landet. Grunnla i 1980 det brasilianske arbeiderpartiet (PT). Brasils president i to fireårsperioder fra 2003 til 2011. Ønsker å stille som kandidat i 2018. I 2017 dømt for korrupsjon og hvitvasking, en ankedomstol skjerpet i januar 2018 straffen til 12 år og én måneds fengsel. Dommen kan fortsatt ankes til høyere instans, men Lula nektes utsettelse for soningen. 7. april 2018: Lula overgir seg til politiet og starter soningen av dommen. Kilde: NTB

Lulas navn på stemmetavlen

Hoffman var også den første av partitoppene som meldte navnebytte, og hun er fra og med onsdag formelt oppført som Gleisi Lula Hoffman i den brasilianske kongressens offisielle dokumenter, ifølge BBC. Det er også navnet Lula som vil skinne på den elektroniske tavlen i parlamentets sal hver gang senatoren avgir stemme.

Arbeiderpartiets fremste representant i underhuset nølte ikke med å følge opp, så han heter nå Paulo Lula Pimenta.

Deretter varte det ikke lenge før et 60-tall av de to ledernes partikamerater i nasjonalforsamlingen også skaffet seg nytt, likelydende etternavn.

Avviser korrupsjonsanklagene blankt

Dommen han nå soner, fikk Luiz Inacio Lula da Silva (72) for å ha tatt imot en kostbar leilighet fra et entreprenørselskap som ville sikre seg statlige byggekontrakter.

Ekspresidenten hevder at han er uskyldig dømt og nekter også skyld i de øvrige korrupsjonssakene der han er tiltalt. Ifølge Lula og hans tilhengere er rettsforfølgelsen iverksatt av politiske motstandere som vil hindre at han blir valgt til president igjen.

Høyresiden hermer

De mange nye Lula-ene i parlamentet sørger nå for at hele parlamentet hver eneste dag får høre den fengslede presidentkandidatens navn. Om hans tilhengere også lykkes med å sikre den fengslede ekspresidenten valgbarhet igjen før oktober, gjenstår å se.

I mellomtiden har den politiske høyresiden i parlamentet latt seg inspirere til å starte sin egen navneaksjon mot Lula:

Sostene Cavalcante fra partiet DEM tar mellomnavnet Moro, som en heder til dommer Sergio Moro, som sendte Lula i fengsel.

Og Capitao Augusto fra Partido da Republica har bestemt seg for å ta navnet Bolsonaro, oppkalt etter en av den fengslede politikerens mest kjente og aller argeste kritikere.