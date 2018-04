Israels ambassaderåd sammenligner Hamas med IS-terrorister

– En liberal og demokratisk stat beskytter seg mot angrep fra Gaza, som er styrt av den islamistiske terrororganisasjonen Hamas. Hadde ikke Norge gjort det samme dersom terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) angrep den norske grensen?

Det sier Israels ambassaderåd i Oslo, Dan Poraz, til Aftenposten om den siste ukens blodige sammenstøt på Gazastripen.

Forrige fredag fant den første av en rekke varslede demonstrasjoner sted på grensen mellom Israel og Gaza. 17 palestinere ble drept og over 1400 såret da israelske soldater åpnet ild mot demonstrantene. Denne helgen har uroen blusset opp på nytt, med flere drepte og 491 sårede.

Demonstrasjonene er en del av den såkalte «retur-marsjen» som markerer at palestinerne ble drevet bort fra landet sitt i Israel i 1948 og 1967.

1000 arbeidere skal jobbe natt og dag for å bygge en ny mur rundt Gazastripen. Kostnadene er beregnet til 6,5 milliarder kroner.

– Kaster brannbomber og plasserer eksplosiver

Aas, Erlend / NTB scanpix

Israelske myndigheter hevder at demonstrasjonene er et dekke for å utføre angrep over grensen, ledet av Hamas. Det mener også den israelske ambassaderåden.

– Opprøret på Gaza er organisert av terrororganisasjonen Hamas, og er i all hovedsak voldelig, ifølge Dan Poraz.

Israel mener at ti av de drepte skal hatt tilknytning til Hamas, og ambassaråden kaller drapene for «legitimt selvforsvar».

– Mange kaster brannbomber, plasserer eksplosiver på grensegjerdene, angriper israelske grensevakter og soldater, og prøver å forsere grensen, hevder ambassaderåden.

Drepte pressefotograf

Det er ulike tall på hvor mange mennesker som er drept av israelske soldater den siste uken. Nyhetsbyrået Reuters melder at minst 29 palestinske demonstranter er blitt drept siden demonstrasjonene startet, mens andre kilder opererer med 31 døde.

– Det fins ingen uskyldige mennesker på Gazastripen, sier Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman til israelsk radio.

Lørdag deltok flere hundre i gravferden til den palestinske fotografen Yasser Murtaja som ble skutt av israelske soldater fredag. Den 30 år gamle fotografen døde natt til lørdag av skadene. Bilder fra hendelsen viser at han hadde på seg en vest med påskriften «presse» da han ble skutt.

Khalil Hamra / TT NYHETSBYRÅN

Drapet på journalisten har vakt sterke reaksjoner, men Israels forsvarsminister avviser all kritikk.

– Dette er hykleri. Flere ganger har vi sett at Hamas-folk kler seg ut som Røde Halvmåne-personell og journalister, at de benytter ambulanser, sier Lieberman.

Murtaja ble skutt mens han bar et kamera, og var utstyrt med en Presse-merket skuddsikker vest. Han befant seg over 100 meter fra grensegjerdet mot Israel.

– Om en journalist nærmer seg grensegjerdet og bruker en drone mot hærens soldater, tar vi ingen sjanser, sier Lieberman.

– Velkjente argumenter

Uttalelsene til Israels ambassaderåd, overrasker ikke Midtøsten-ekspert og professor ved UiO, Hilde Henriksen Waage.

– Dette er Israels velkjente argumenter for å legitimere rå og overdrevet maktbruk mot palestinerne, for igjen å forsvare sin egen okkupasjon.

Hun mener det blir feil å fremstille demonstrasjonene som en sikkerhetsmessig trussel for Israel.

– Israel har rakettskjold og mer enn nok militært utstyr til å beskytte seg. Alle tall har vist at det dør tusenvis av palestinere på Gazastripen, og bare noen veldig få israelske soldater, sier hun og legger til:

– Å skyte folk med skarpt i ryggen på flere hundre meters avstand har ingenting med sikkerhet å gjøre. Israel vrenger virkeligheten til sin fordel.

IBRAHEEM ABU MUSTAFA / REUTERS

Hun beskriver en annen virkelighet enn den israelske ambassaderåden, en virkelighet der palestinerne på Gazastripen har levd i et Israel-styrt hermetisk lukket fengsel siden 2005.

– Det er ingen vilje fra Israels side til forhandlinger eller politisk løsning, kun vilje til å «håndtere» og kontrollere palestinerne i dette fengselet.

Mens det er lite vilje fra israelerne til å komme frem til en løsning, er det dyp politisk splittelse på den palestinske siden.

– Avgrunnen mellom de rivaliserende bevegelsene Hamas og Fatah gjør at palestinerne mangler en felles samlende leder som kan forhandle med Israel, sier Waage.

TT NYHETSBYRÅN

Rystet over IS-kobling

Leder av Palestinakomiteen, Kathrine Jensen, sier hun er rystet over sammenligningen fra den israelske ambassaderåden.

– Palestinerne er okkupert, folk i Gaza er under blokade. Å bruke en sammenligning som IS er så dumt at jeg nesten ikke finner ord. Det er retorikk som skal få oss til å assosiere palestinere med terrorister, sier hun.

Hun mener å snakke om dette som om det er Israel mot Hamas, blir feil.

– Skylden legges på Hamas for å dra fokus vekk fra Israels egne krigsforbrytelser. Selv om Hamas er involvert i disse demonstrasjonene, betyr ikke det at alle de tusenvis som møter opp er tilknyttet bevegelsen. Dette er palestinere, først og fremst, og de har rett til å demonstrere mot okkupasjon.