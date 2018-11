Det melder EUs president Donald Tusk på Twitter.

Avtalen går nå videre til godkjennelse i Parlamentet i London, der det fortsatt er høyst usikkert om den vil få flertall.

Den må også godkjennes av EU-parlamentet og EUs ministerråd før den kan tre i kraft.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018

Lettelse, men ingen feiring

Det blir ingen feiring i Brussel etter at EU-toppmøtet søndag formiddag godkjente brexitavtalen.

– Dette er ikke noe øyeblikk for jubel eller feiring. Dette er trist. Det er en tragedie, sa Juncker da han ankom EUs ekstraordinære toppmøte i Brussel søndag.

Fakta: Dette er skilsmisseavtalen Skilsmisseavtalen regulerer vilkårene for Storbritannias uttreden av EU den 29. mars 2019. Avtaleutkastet legger opp til en overgangsperiode fra 30. mars 2019 til 31. desember 2020. Dette skal gi Storbritannia tid til å forhandle frem nye avtaler med EU og andre land. Ordningene for Nord-Irland innebærer at overgangsperioden kan bli forlenget én gang hvis EU og Storbritannia ikke klarer å finne alternative løsninger i tide. Er de fortsatt uenige, vil en reserveløsning tre i kraft. Den innebærer at Storbritannia blir værende i EUs tollunion på ubestemt tid. For å sikre like konkurransevilkår må Storbritannia følge EUs konkurranseregler, regler for statsstøtte, miljøstandarder og arbeidslivsregler. Avtaleutkastet inneholder dessuten detaljerte bestemmelser om hvordan tvisteløsning og håndheving av avtalen skal fungere.

Formålet med toppmøtet var å godkjenne skilsmisseavtalen som er forhandlet frem mellom EU og Storbritannia.

Rett etter klokken 10.30 kom meldingen om at så hadde skjedd.

– Jeg er lei meg. Det er ingen grunn til å juble over at et stort medlemsland som Storbritannia forlater EU. Det er et øyeblikk for dyp sorg. Vi har gjort alt vi kan for å sikre at denne skilsmissen blir så problemfri som mulig, men ingen skilsmisser er helt problemfrie, sa Juncker.

EU-ringreven kom samtidig med en klar advarsel til de folkevalgte i Parlamentet i London, som nå skal ta stilling til avtalen.

– Jeg ville ha stemt for denne avtalen fordi det er den best mulige avtalen for Storbritannia, sa Juncker.

– EU kommer ikke til å endre sine grunnleggende standpunkter i denne saken, sa han.

Skal være gode venner

EUs forhandlingsleder Michel Barnier mener skilsmisseavtalen er et nødvendig skritt for å bygge tillit når EU og Storbritannia nå går fra hverandre.

– Denne avtalen er et nødvendig skritt for å bygge tillit mellom EU og Storbritannia. I den neste fasen skal vi bygge et ambisiøst partnerskap uten sidestykke. Vi vil forbli allierte, partnere og venner, sa Barnier på vei inn til det ekstraordinære toppmøtet i Brussel søndag for å godkjenne skilsmisseavtalen med Storbritannia.

Barnier sier forhandlingene har vært svært kompliserte og vanskelige.

– Men jeg og laget mitt har forhandlet med Storbritannia, aldri mot Storbritannia, understreker Barnier.

Han kommer samtidig med et klart budskap til Parlamentet i London, som skal ta stilling til avtalen i løpet av de nærmeste ukene:

– Tiden er nå inne for at alle tar sitt ansvar. Alle.