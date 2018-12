Politico Europe har pekt ut 28 politikere som det er verdt å følge med på i året som kommer. Denne gangen har nettstedet valgt å dele kåringen i tre kategorier: De som vil få ting igjennom (doers), de som drømmer (dreamers), og de som kommer til å skape bølger (disruptors).

Helt på topp av listen over politikerne som vil prege Europa i 2019, løfter avisen frem Italias innenriksminister, Matteo Salvini.

Ine Eriksen Søreide topper «Doers»-listen, foran Spanias statsminister Pedro Sanchez og tyskeren Martin Selmayr. I april ble han utnevnt til generalsekretær i EU-kommisjonen.

Statsminister Solberg om utnevnelsen: - Vi skriver historie.

– Helt i front

– Jobben til Norges første kvinnelige utenriksminister plasserer henne helt i front av Vestens nesten-konflikt med Russland, på et tidspunkt der potensialet for eskalering er høyere enn det noen gang har vært siden slutten av den kalde krigen.

Dette heter det blant annet i begrunnelsen til Politicos europeiske utgave. Samtidig siterer nettstedet den norske Høyre-politikeren:

– Forholdene er så uforutsigbare i dag og de endrer seg så fort. Du er nødt til å håndtere utenrikspolitikk på en annen måte enn for ti eller til og med for fem år siden, lyder sitatet fra utenriksministeren.

Politico skriver også at «Oslo har tradisjonelt prøvd å balansere sine NATO-forpliktelser med varme forbindelser til Moskva. Men at Russland annekterte Krim i 2014, og rasler med sablene, har fått forholdet til Russland til å krenge. Oslo har respondert på Kremls aggresjon med styrke og handlekraft», poengterer Politico som viser til at «Norge var det sentrale landet i Trident Juncture i oktober og november, NATOs største øvelse siden 2002.»

Gorm Kallestad / NTB Scanpix

På toppen av nettstedets liste over drømmere er Frankrikes Garance Pineau. Den irske Sinn Fein-politikeren Mary Lou McDonald trekkes frem blant dem som nettmediet tror vil skape mest støy, på engelsk «disruption», i det kommende året.