Nytt landemerke ble hodepine for politiet. Broen ga folk selfie-feber.

4. november åpnet Signature Bridge over Yamuna-elven og knyttet sammen hovedstadsstrøkene Wazirabad og Øst-Delhi. Kjøretiden fra de nordøstlige områdene til sentrum skulle reduseres fra 45 minutter til 10 minutter ved hjelp av den nesten 600 meter lange broen.

Men etter drøyt en uke har politiet opplevd å få hendene fulle, melder The Indian Express og Times of India. Tilstrømningen av skuelystne har vært enorm og har til tider bremset trafikken betydelig.

Henger ut av bilen

I tillegg har broen, gjerne kalt hovedstadens nye ikon, lokket til seg ivrige selfie-fotografer som vil poste bilder av seg selv i sosiale medier. Enkelte henger på utsiden av bilen mens de fotograferer eller filmer seg selv. Det har hittil vært én dødsulykke. Andre våghalser har klatret opp på broens kabelforankringer.

Selger gatemat på broen

I første omgang manglet broen parkering forbudt-skilter. Dette har ført til at folk stopper bilen sin midt på broen for å kunne ta selfies, selv om det er satt av egne lommer ved kjørebanen til dette formålet. I løpet av to dager siktet politiet 54 for farlig parkering og 24 for å kjøre mot kjøreretningen. 27 kjøretøyer ble tauet.

Den voldsomme tilstrømningen av nysgjerrige fotgjengere har ført til at også selgere av gatemat ser et marked. De setter gjerne opp bodene sine ved kjørebanen og bidrar slik til kaoset.

– De fleste av dem legger beslag på deler av kjørebanen og selger varene sine til forbipasserende, som ignorerer trafikken, sier en trafikkpolitibetjent til Times of India.

Ble tatt på sengen

Den store aktiviteten har også ført til forsøpling og griseri, og det er tvil om hvilken etat som skal ta ansvaret for dette.

Shurbir Singh hos byens turist- og transportmyndigheter gir overfor Indian Express uttrykk for at de ble tatt på sengen av all oppmerksomheten.

– Vi ventet ikke at broen skulle skape slike elleville tilstander. Vi arbeider fortsatt med å ferdigstille et utsiktspunkt, sier han.

Heis til 154 meter

Dette utsiktspunktet er en glassplattform på 154 meters høyde, som man kan komme til med heis. Da broprosjektet ble kunngjort i 2004, skulle det koste 550 millioner kroner og stå ferdig før 2010. Sluttsummen var tre ganger høyere, og åpningen fant sted over åtte år forsinket.

Problemene med den nye Delhi-broen er ikke Indias første knyttet til selfie-feber. I Mumbai innførte byen for to år siden 16 forbudssoner for selfies etter at jakten på de råeste bildene hadde endt i flere dødsfall.