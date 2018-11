– Det er uvirkelig. Vi ser etter alt som kan ligne på noe som en gang har vært en kropp, men brannen var så varm, det er ikke sikkert det er noe igjen, sier den 75 år gamle David Freeman til avisen The Washington Post.

Freeman jobber som frivillig i en gruppe som leter etter levninger av omkomne i ruinene av byen Paradise i California.

Noah Berger / NTB scanpix

Byen, som hadde rundt 27.000 innbyggere, ble forrige uke slukt av brannen Camp Fire, som er den dødeligste brannen i staten Californias historie.

Brannen utviklet seg med voldsom hastighet til en brannstorm, drevet av tørr luft og en vindstyrke på opp mot 22 meter per sekund. Innbyggerne hadde derfor kort tid på å komme seg ut av byen.

Noah Berger / TT NYHETSBYRÅN

Lenge var antallet døde oppgitt til 62, men fredag ble ytterligere åtte personer funnet omkommet, opplyser sheriff Kory Honea i Butte fylke på en pressekonferanse fredag. Det betyr at 71 mennesker er bekreftet omkommet.

I tillegg har ytterligere tre personer omkommet i Woolsey Fire som herjet flere tettsteder utenfor byen Los Angeles.

TERRAY SYLVESTER

Det virkelig høye tallet er antallet savnede. Honea opplyste på pressekonferansen at 1.011 mennesker nå er meldt savnet.

Hjelpemannskapet får hjelp av hunder for klare å identifisere de forkullede, små restene av mennesker.

– Jeg har sett brente kropper før, men aldri så forkullet, sier en annen frivillig til avisen.

STEPHEN LAM

Ifølge sheriffen i Butte fylke, Kory L. Honea, gjør det letearbeidet nærmest umulig.

– Noen levninger blir kanskje aldri funnet, sier han til avisen.

TERRAY SYLVESTER

JOSH EDELSON

Tok katten og dro

– Huset mitt er borte. Jeg må minne meg selv på at det bare er ting.

Dette er ordene til 70 år gamle Leslie Lewis, fra et intervju med The New York Times.

TERRAY SYLVESTER

Hun forlot hjemmet sitt i byen Paradise 8. november, samme dag som brannen startet.

– Jeg våknet opp rundt klokken 7 om morgenen. Det var mørkt. Jeg så ut og lurte på hvorfor det var så tåkete, og oppdaget at trærne var dekket av noe hvitt. Jeg tenkte, snør det? Jeg kikket ut vinduet på baksiden av huset og så den røde gløden fra brannen, forteller hun til avisen.

NASA

Hun kastet noen ting i bilen, plasserte katten i katteburet, tok det med seg og dro.

John Locher

81.000 evakuert

Mer enn 81.000 mennesker skal være evakuert som følge av brannene i California. Fremdeles er rundt 72.500 bygninger fortsatt i faresonene.

TERRAY SYLVESTER

Behovet for tak over hodet har gjort at folk er innlosjert på moteller, i kirker, og det er satt opp provisoriske teltleire. Disse tiltakene er ikke ment å være permanente, og det er ikke tatt høyde for hvor alle de som har mistet husene sine skal bo frem til oppbyggingen er ferdigstilt.

Noah Berger

Eksperter sier brannen tilspisser problemet med boligmangel ytterligere.

– Vi har hatt en stor befolkningsøkning og stor vekst i arbeidsplasser, men boligveksten har ikke greid å holde tritt, sier Carol Galante ved Universitetet i California Berkeley.

– Det er ingen marginer å gå på ved en katastrofe som denne, sier hun.

TERRAY SYLVESTER

Fakta: Camp Fire, Butte fylke Forventet slukket: 30. november Omfang: 570 km² Ødeleggelser: 63 personer har omkommet, og 631 personer er meldt savnet. Minst 9700 hjem og 290 kommersielle bygninger har hittil blitt ødelagt i brannen. 15.500 konstruksjoner er fortsatt truet. Evakuert: Paradise, Magalia, Concow, Pulga, Butte Creek Canyon og Butte Valley. Kilde: http://www.ca.gov/

Fakta: Hill Fire, Ventura fylke Forventet slukket: Er slukket Omfang: 18 km² Ødeleggelser: Fire bygninger har brent ned, to er skadet. Evakuering: Evakueringen er avblåst Kilde: http://www.ca.gov/

Fakta: Woolsey Fire, Los Angeles og Ventura fylke Forventet slukket: 19. november Omfang: 398 km² Ødeleggelser: Tre personer har omkommet. 504 konstruksjoner er blitt ødelagt. 57.000 er truet. Evakuering: Flere steder i begge fylker er fortsatt evakuert. Folk som bor i Calabasas og Malibu har fått tillatelse til å returnere til hjemmene sine. Kilde: http://www.ca.gov/

Kart over aktive branner pr. torsdag:

Rich Pedroncelli / TT NYHETSBYRÅN

Brenner fortsatt

Også byen San Francisco merker brannen. Fredag førte giftig røyk til at flere skoler avlyste undervisningen og sendte elever hjem.

Eric Risberg / NTB scanpix

Ifølge myndighetene skal luftkvaliteten nå være så dårlig at den karakteriseres som skadelig. Det betyr at folk med hjerte- og lungesykdommer, gamle og små barn ikke burde oppholde seg utendørs.

Noah Berger

Fortsatt herjer det 9 branner i California. Den største brannen, Camp Fire, regner brannvesenet med først vil være ferdig slukket mot slutten av måneden. Woolsey Fire regner de med vil være ferdig slukket mandag.

ERIC THAYER

Antall savnede kan fortsatt stige.

37 år gamle Yerania Molina, en annen frivillig som jobber med å finne omkommende, sier til The Washington Post at hun er usikker på om hun kunne blitt forberedt på det de finner i Paradise.

– Du håper du ikke finner flere kropper i dag, fordi du ikke orker mer død. Samtidig vet du at må finne dem, fordi du vet de er der ute.