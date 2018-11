Den hardt pressede britiske statsministeren stilte opp i LBC Radio fredag formiddag, der hun svarte på spørsmål fra innringere.

May sa blant annet at hun er svært lei seg for at ministrene Dominic Raab og Esther McVey har sluttet. På spørsmål om hun fortsatt ønsker miljø- og fiskeriminister Michael Gove i sin regjering, sa hun at hun ønsker at alle ministrene fortsetter.

Britiske medier kunne fredag kveld melde at helseminister Stephen Barclay blir utnevnt som ny brexit-minister. Han erstatter Dominic Raab, og blir dermed den tredje britiske brexitministeren på under et år.

Rudd kommer tilbake i regjeringen

Statsministerens kontor har bekreftet at Amber Rudd kommer tilbake i den britiske regjeringen. Hun trer inn i stillingen som arbeidsminister etter at Esther McVey trakk seg torsdag.

Kwasi Kwarteng skal inn i brexit-departementet som statssekretær. Han er medlem av Det konservative partiet, og støttet forslaget om å forlate EU i 2016.

Sephen Hammond skal ta over stillingen som helseminister etter Stephen Barclay.

Spekulasjonene har gått høyt om at Gove kan bli den neste som trekker seg i protest mot utkastet til brexit-avtale som er forhandlet frem.

Chris McAndrew

Onsdag formiddag møttes den britiske regjeringen for å diskutere brexit-avtalen, og legge frem et utkast. Statsminister Theresa May fikk flertallet i regjeringen med seg, men 11 statsrådet var mot. Sent onsdag kveld kunngjorde May at regjeringen stilte seg bak utkastet til skilsmisseavtale med EU.

Splittelsen i regjeringen førte til at flere trakk seg fra stillingene sine. De mente avtalen var for dårlig for britene.

I avtaleutkastet binder britene seg til å forbli i EUs tollunion på ubestemt tid. Det begynte å komme mistillitsbrev mot May fra flere av medlemmene i Det konservative partiet. For å få en mistillitsavstemning må 48 av de folkevalgte levere slike mistillitsbrev der de uttrykker mistillit til partilederen. Da vil det holdes en avstemning som vil avgjøre om hun vil fortsette i stillingen.

Kan bli mistillitsavstemning

Medlemmene av parlamentet må stemme i tråd med nasjonens interesser, sier May i et radiointervju om brexit.

Sky News meldte fredag formiddag at 21 konservative representanter allerede har offentlig bekreftet at de har levert inn mistillitsbrev.

Blir det mistillitsavstemning, vil det være vinn eller forsvinn for May. Taper hun avstemningen blant parlamentsmedlemmene, må hun gå, og kan ikke stille i en ny valgomgang. Vinner hun er det et år til noen kan utfordre henne igjen.

Den nye arbeidsministeren, Amber Rudd, har uttalt til BBC News at hun mener dette ikke er tidspunktet å skifte ut lederen på. Rudd mener de som planlegger å sende mistillitsavstemninger bør tenke seg om en ekstra gang.

Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

«Svært nær» de 48 som trengs

Brexit-jobben, som Barclay har overtatt, skal først ha blitt tilbudt miljøvernminister Michael Gove. Han takket nei.

Gove har sagt at han har stor tillit til May, og han sees på som en sentral alliert for henne. Da flere medlemmer i regjeringsapparatet trakk seg i protest torsdag, var det Gove som kunne gi regjeringssjefen en boost.

Men skyggen av et mulig mistillitsforslag fra partifeller som misliker Mays brexitstrategi truer. Jacob Rees-Mogg, en ledende forkjemper for en hard brexitløsning, har formelt erklært mistillit til May som partileder.

Den såkalte 1922-komiteen trenger mistillitsbrev fra 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48. Deretter kan en mistillitsavstemning finne sted i Parlamentet.

Komiteens nestleder Steve Blaker sa fredag at innleverte brev nå er «svært nær» de 48 som trengs. Det er imidlertid uklart om det, dersom grensen nås, vil være flertall i Parlamentet for å felle May.

Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Gir ikke opp

Selv lover May å fullføre sitt løp. Overfor innringere i radiostasjonen LBC fredag slo May et slag for avtaleutkastet som nå foreligger.

– Jeg har med meg tilbake det jeg mener er den beste avtalen for Storbritannia, sa May til innringerne i programmet.

Hun antydet at medlemmer i Underhuset bør stemme over avtalen på individuelt grunnlag, i stedet for å stemme etter partilinjer. Det kan åpne for overløpere fra Labour og det nordirske unionistpartiet DUP og sikre flertall.

– Min oppgave er først og fremst å overtale mine konservative partifeller. Men jeg ønsker å kunne si til ethvert parlamentsmedlem at jeg mener denne avtalen er den beste for landet, sa May.

May ble også spurt om sin henvisning under en pressekonferanse torsdag der hun sa at cricketspilleren Geoff Boycott er en stor helt, fordi han utviste utholdenhet, stahet og sto løpet ut.

– Vel, Ken Clarke beskrev meg en gang som en fordømt vanskelig kvinne, svarte May.

Trenger over halve partiet

Også parlamentsmedlemmene fra hennes eget parti, Det konservative parti, vil stemme ved en eventuell mistillitsavstemning. Da vil de stemme over å enten beholde May, eller avsette henne. Statsministeren trenger over halvparten av partiets stemmer for å beholde stillingen.

Dersom May stemmes ut, må andre konservative representanter stille til valg. En utstemmingsprosess vil eliminere kandidatene til det kun gjenstår to. En av disse to kandidatene blir så valgt som ny partileder i en uravstemning, der alle medlemmene i Det konservative parti får stemme.

Sist en partileder ble kastet på denne måten var i 2003 da Iain Duncan Smith måtte gå av som leder for det konservative partiet.

Avviser «amper utveksling»

I intervjuet med LBC Radio ble May også spurt om hun kunne forsikre om at hennes allierte i nordirske unionistpartiet DUP ikke vil stanse brexit-avtalen i Parlamentet.

– Hvert parlamentsmedlem må se på behovet for å oppfylle utfallet av folkeavstemningen, og stemme i tråd med nasjonens interesser, svarte May.

Hun avviste å ha hatt noen «amper utveksling» med DUPs leder Arlene Foster, etter meldinger om at partiet ville kreve hennes avgang.

Vil opprettholde kongedømmets integritet

Hun innrømmet også at reglene som vil gjelde for Nord-Irland vil være noe annerledes enn dem som gjelder for resten av Storbritannia, men slo fast:

– Vi opprettholder integriteten til Storbritannia og Nord-Irland.

Utkastet til brexit-avtale har fått hard kritikk fra Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon. Hun har sagt at det bringer Skottland ut av det indre markedet, mens Nord-Irland i praksis fortsatt vil være en del av det.