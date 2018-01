Etiopia innfører adopsjonsforbud

Det østafrikanske landet har lenge vært blant de mest populære for adopsjon. I USA er nesten hvert femte adoptivbarn hentet i Etiopia.

Ifølge BBC vil myndighetene selv ta vare på de barna som ikke lenger kan bli adoptert bort til utlandet. Flere politikere er derimot bekymret for at landets sosialsystem ikke har nok ressurser til å sikre sårbare barn en god oppvekst.

Lokale adopsjoner er fortsatt tillatt, men er ikke særlig utbredt i Etiopia. Derfor ender flere barn opp med å bli sendt mellom familiemedlemmer, eller de havner på gaten.

Adopsjonsforbudet blir omtalt som lite overraskende etter at et amerikansk par i 2013 ble siktet for å ha drept sin etiopiske adoptivdatter. Det skapte stor debatt om hvor trygt det er med utenlandsadopsjon.

Flere menneskerettighetsgrupper har også uttrykt bekymring for at adopsjonssystemet kan bli utnyttet av grupper som driver menneskehandel.

For to år siden stoppet Danmark adopsjon av etiopiske barn.