Det sørkoreanske gjenforeningsdepartementet sier nordkoreanerne onsdag varslet at de vil gjenopprette direktelinjen.

– Nord-Koreas KCTV sier Nord-Korea vil åpne en kanal for dialog med myndighetene i Seoul klokken 15.30 mandag, sier en talsmann for departementet.

Sørkoreanske medier siterer en tjenestemann i nord og rapporterer at nabolandets leder Kim Jong-un satte pris på at regjeringen i sør støtter tilbudet hans. Lederen for Nord-Koreas myndighet for kontakt med nabolandet sier landet vil åpne kanalen i grensebyen Panmunjom, melder nyhetsbyrået Yonhap i Sør-Korea.

Nord-Koreas vilje til dialog kommer etter at Sør-Korea dagen før inviterte til høynivåsamtaler 9. januar for å diskutere forholdet mellom landene og en eventuell deltagelse fra nord i de olympiske vinterlekene som holdes i sør i februar. Dette var igjen et svar på at Kim i sin nyttårstale antydet at det kunne være aktuelt å sende en OL-delegasjon.