Intel var inntil nylig verdens største produsent av såkalte halvledere og prosessorer. I flere tiår har de levert brikkene som styrer og er «hjernen» i de fleste PC-er. Etter at det har dukket opp flere advarsler om et potensielt sikkerhetshull knyttet til lagring av informasjon, jobber selskapet for å tette hullet og redusere skadepotensialet.

I en uttalelse skriver selskapet at meldinger om en feil eller svakhet som noe særegent for deres produkter ikke er korrekt. Toppsjef Brian Krzanich sier at «i praksis bruker alle moderne databrikker» den aktuelle prosessen der svakheten er oppdaget.

Google fant sikkerhetshull

Google har publisert resultatene fra sikkerhetsundersøkelsene som utløste bekymringen rundt Intels brikker. IT-giganten sier den gikk ut med informasjonen tidligere enn planlagt fordi mye av den allerede var offentlig kjent.

Sikkerhetsfolkene til Google fant «alvorlige sikkerhetsfeil» i enheter som drives av brikker fra Intel, AMD og ARM. Dersom feilen utnyttes, «kan uvedkommende få adgang til sensitiv informasjon i systemminnet, som passord, krypteringsnøkler eller informasjon som er åpen i en applikasjon».

– Så snart vi ble oppmerksomme på dette, satte våre sikkerhetsfolk og produktutviklere i gang med å beskytte Googles systemer og brukernes data. Vi har oppdatert de berørte systemene og produktene mot angrep og har samarbeidet med andre i bransjen for å hjelpe til med å beskytte deres brukere og internett i videre forstand, skriver selskapet i en blogg.

Intel sier de jobber sammen med AMD og ARM og med utviklere av operativsystemer «for å utvikle en felles bransjeløsning for rå løse dette problemet raskt og konstruktivt».