«France is back», sier Macron. Ekspert mener det bør få konsekvenser for norsk politikk.

Erna Solberg møtte Frankrikes president Emmanuel Macron i Elyséepalasset tirsdag formiddag.

De to lederne diskuterte blant annet brexit, klimaendringer, utdanning, militært samarbeid og situasjonen i Midtøsten og Mali.

I tillegg var de innom OL.

– Jeg vil gjerne gratulere Norge med den store medaljehøsten, sa Macron.

Presidenten har store ambisjoner for Frankrikes rolle i verden og proklamerte i Davos at «France is back».

Den norske statsministeren omtaler Macron som «enormt energisk» og mener han har fylt et tomrom på den globale scenen etter at han vant valget i mai i fjor.

– Det har oppstått et hull fordi amerikanerne er mye mer tilbaketrukket i globale spørsmål og Angela Merkel har brukt et halvt år på å danne regjering, sier hun pressen i Paris.

Ikke som Tyskland og USA

NUPI-forsker Pernille Rieker sier forholdet til franskmennene ikke har vært like godt som forholdet til allierte som USA, Storbritannia og Tyskland.

– Norge har hatt en oppfatning om at den franske utenrikspolitikken er veldig forskjellig fra den norske, og det har den til tider vært, men realiteten i dag er at Frankrike har mye mer til felles med Norge enn mange tror. Likevel henger gamle stereotyper igjen, sier Rieker.

POOL / X80003

Hun peker på at en kime til konflikt har vært Frankrikes ønske om å bygge et europeisk forsvar og landets ambivalente forhold til NATO. I tillegg er de blitt sett på som noen som først og fremst handler ut fra snevre hjemlige interesser.

– I dag har Frankrike en helt annen måte å legitimere utenrikspolitikken sin på. Særlig under Macron har de stått frem som en forsvarer av en liberal orden. Samtidig er de mer pragmatiske og understreker at et sterkt europeisk forsvar ikke er en konkurrent til NATO, sier Rieker.

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan EU har lagt frem nye og mer ambisiøse planer for tettere forsvarssamarbeid.

– Norge burde se på dette som en styrke heller enn et problem, derfor er jeg litt overrasket over skepsisen som ble uttrykt både fra den norske regjeringen og NATOs generalsekretær under sikkerhetskonferansen i München, sier Rieker.

Skeptiske til Norge

Forsvarssamarbeidet i EU var også tema på møtet mellom Solberg og Macron. Regjeringen ønsker blant annet at norsk forsvarsindustri skal kunne delta.

Aftenposten er kjent med at Tyskland er blant landene som ønsker å åpne opp for norsk deltagelse, mens Frankrike er blant dem som har holdt igjen.

Rieker ved NUPI tror EU vil finne en løsning for Norge på sikt. Det tror også Erna Solberg etter møtet med Macron.

– Signalene var veldig positive. Macron var litt forbauset over at dette i det hele tatt var et tema, men de er opptatt av at europeisk forsvarsindustri skal dra nytte av dette, ikke land utenfor, sier Solberg.

– Lever i en annen verden

Rieker mener Norge har alt å tjene på å forsøke å forbedre forholdet til Frankrike og at mulighetene for å få det til, er bedre nå enn på lenge med en president som Macron.

– Med brexit og Trump kan vi ikke ha alle kortene våre hos USA og Storbritannia.

Hun mener det er riktig å tone ned det hun omtaler som «den transatlantiske ryggmargsrefleksen».

– Vi må innse at vi lever i en annen verden enn før. Når USA trekker seg tilbake, er det et sterkt Europa som er svaret på utfordringer som migrasjon, terror og Russland, sier Rieker.

Statsminister Solberg mener på sin side at samarbeidet over Atlanterhavet må settes høyest.

– I sikkerhetspolitikken må vi se på reel slagstyrke og da er samarbeidet med britene og USA helt avgjørende. Det er et litt annet perspektiv og handler ikke kortsiktig om hvem som er president i Frankrike, sier Solberg.

– Ikke stor oppmerksomhet om Norge

Lise Rye, førsteamanuensis ved NTNU, mener forholdet mellom Norge og Frankrike pr. i dag først og fremst er økonomisk. Også hun mener det er rom for å videreutvikle samarbeidet.

– Frankrike betrakter Norge som en pålitelig leverandør av olje og gass og importerer også en god del norsk laks, men jeg tror det vil være en overdrivelse å si at Norge er et land som får stor oppmerksomhet i Frankrike. Det er lenge siden en fransk president besøkte Norge, sier hun.

Under besøket i Paris gjentok Solberg at Frankrike har en stående invitasjon til å komme til Norge.

– Jeg kommer gjerne, og ikke bare for å spille håndball eller drive med vintersport, sa Macron, til latter i salen.