Bagram-basen offisielt overlatt til afghanerne

En av portene ved Bagram-basen nord for Kabul. Basen har vært sentral i USA og Natos operasjon i Afghanistan. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

Den viktige Bagram-basen i Afghanistan er offisielt overlatt fra amerikanerne til det afghanske forsvarsdepartementet.

NTB-AP

9 minutter siden

– De amerikanske styrkene og koalisjonsstyrkene har trukket seg helt ut av Bagram-basen, og fra nå av vil den afghanske hæren bruke den til å beskytte seg mot og bekjempe terrorisme, skriver Fawad Aman, talsperson for det afghanske forsvarsdepartementet, på Twitter.

Bagram-basen har vært det største militæranlegget Nato-styrkene har brukt i Afghanistan, og den anses som strategisk svært viktig.

Det er en frykt for at Taliban skal få kontroll over basen og bruke den i et angrep på Kabul.

Alle amerikanske soldater og Nato-soldater forlot basen fredag.

– Alle koalisjonsstyrker har forlatt Bagram, sa en tjenesteperson som jobber i det amerikanske forsvaret til AFP utenfor Kabul i Afghanistan tidligere fredag.

Uttrekkingen fra Bagram-basen er en tydelig indikasjon på at de siste av de rundt 2500-3500 amerikanske soldatene i Afghanistan har dratt eller nærmer seg avreise, skriver AP.

Bagram er blitt brukt av amerikanske kampfly og droner som har støttet afghanske bakkestyrker. Basen er det største militæranlegget som amerikanske styrker og Nato-styrker har benyttet i Afghanistan, og på det meste var titusenvis stasjonert der.

USA har sagt at de skal trekke alle sine styrker fra Afghanistan innen 11. september, nøyaktig 20 år etter terrorangrepet mot blant annet World Trade Center i USA. Angrepet utløste den amerikanskledede invasjonen i Afghanistan.